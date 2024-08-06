Рейтинг@Mail.ru
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/toretsk-1958604265.html
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 06.08.2024
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:36
2024-08-06T15:36
инфографика
спецоперация
торецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964442861_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ef642484e5ab5c45806cebfb70c35c5.png
Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и несколько мелких). ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, который опирается на канал Северский Донец — Донбасс, глубокие балки и терриконы. Через Торецк проходят пути снабжения украинской армии на Донецком направлении. В июне 2024 года бои за город активизировались, российские части пытаются охватить его с флангов. Смотрите в инфографике ria.ru, где проходит линия фронта и какие промзоны лежат на пути наших подразделений.
торецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964442861_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_84ecea8e9a0a410449e8d1feb298bff0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спецоперация, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика, россия, украина
Инфографика, Спецоперация, Торецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Инфографика

Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Читать ria.ru в
Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и несколько мелких). ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, который опирается на канал Северский Донец — Донбасс, глубокие балки и терриконы. Через Торецк проходят пути снабжения украинской армии на Донецком направлении. В июне 2024 года бои за город активизировались, российские части пытаются охватить его с флангов. Смотрите в инфографике ria.ru, где проходит линия фронта и какие промзоны лежат на пути наших подразделений.
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонТорецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
ИнфографикаСпецоперацияТорецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала