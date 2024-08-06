https://ria.ru/20240806/toretsk-1958604265.html

Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 06.08.2024

Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:36

2024-08-06T15:36

2024-08-06T15:36

инфографика

спецоперация

торецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964442861_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ef642484e5ab5c45806cebfb70c35c5.png

Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и несколько мелких). ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, который опирается на канал Северский Донец — Донбасс, глубокие балки и терриконы. Через Торецк проходят пути снабжения украинской армии на Донецком направлении. В июне 2024 года бои за город активизировались, российские части пытаются охватить его с флангов. Смотрите в инфографике ria.ru, где проходит линия фронта и какие промзоны лежат на пути наших подразделений.

торецк

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика, россия, украина