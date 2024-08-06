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Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 06.08.2024
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:36
2024-08-06T15:36
2024-08-06T15:36
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Торецк, или Дзержинск, — город в Донецкой Народной Республике, крупный центр добычи каменного угля (в советское время здесь работали шесть крупных шахт и несколько мелких). ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, который опирается на канал Северский Донец — Донбасс, глубокие балки и терриконы. Через Торецк проходят пути снабжения украинской армии на Донецком направлении. В июне 2024 года бои за город активизировались, российские части пытаются охватить его с флангов. Смотрите в инфографике ria.ru, где проходит линия фронта и какие промзоны лежат на пути наших подразделений.
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