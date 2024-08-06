https://ria.ru/20240806/tof-1964305341.html
Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море
Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море - РИА Новости, 06.08.2024
Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море
Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:40
2024-08-06T05:40
2024-08-06T05:40
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает ТОФ. По легенде учений, экипажу подлодки "Комсомольск-на-Амуре" была поставлена задача скрытно приблизиться к цели, нанести поражение условному вражескому кораблю, который имитировала специальная мишень, и также скрытно уйти из района. Выполнение задачи для подводников осложняло нахождение в акватории трех корветов Тихоокеанского флота, которые вели поиск подлодки. "Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленную задачу. Стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности. После поражения цели подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" отработала задачу скрытного выхода из района и уклонения от преследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ в морском полигоне в Японском море.
https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Россия
Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море
Подлодка ТОФ уничтожила торпедой "вражеский" корабль на учениях в Японском море
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает ТОФ.
По легенде учений, экипажу подлодки "Комсомольск-на-Амуре" была поставлена задача скрытно приблизиться к цели, нанести поражение условному вражескому кораблю, который имитировала специальная мишень, и также скрытно уйти из района. Выполнение задачи для подводников осложняло нахождение в акватории трех корветов Тихоокеанского флота, которые вели поиск подлодки.
"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленную задачу. Стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности. После поражения цели подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" отработала задачу скрытного выхода из района и уклонения от преследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ в морском полигоне в Японском море.