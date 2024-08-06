https://ria.ru/20240806/tof-1964305341.html

Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море

Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море - РИА Новости, 06.08.2024

Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:40

2024-08-06T05:40

2024-08-06T05:40

безопасность

японское море

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вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает ТОФ. По легенде учений, экипажу подлодки "Комсомольск-на-Амуре" была поставлена задача скрытно приблизиться к цели, нанести поражение условному вражескому кораблю, который имитировала специальная мишень, и также скрытно уйти из района. Выполнение задачи для подводников осложняло нахождение в акватории трех корветов Тихоокеанского флота, которые вели поиск подлодки. "Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленную задачу. Стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности. После поражения цели подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" отработала задачу скрытного выхода из района и уклонения от преследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ в морском полигоне в Японском море.

https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, россия