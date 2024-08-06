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Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 06.08.2024 (обновлено: 13:58 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/timofeevka-1964385967.html
Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР
Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:10
2024-08-06T13:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки, а также отбили три контратаки 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР

Минобороны: российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Тимофеевка в ДНР
Освобожденное село Тимофеевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Тимофеевка в ДНР

Тимофеевка — небольшое село с довоенным населением около 30 человек в Покровском районе бывшей Донецкой области. Это часть плацдарма, сформированного в июле после освобождения Прогресса, Лозоватского, Евгеновки и Волчьего. С этого плацдарма в дальнейшем можно наступать на Селидово, Новогродовку, Мирноград и Покровск. Последний — важнейший логистический узел ВСУ в Донбассе.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки, а также отбили три контратаки 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
  • примерно 355 солдат убитыми и ранеными;
  • американский бронетранспортер М113;
  • гаубицу Д-30;
  • противотанковую пушку "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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