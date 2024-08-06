https://ria.ru/20240806/timofeevka-1964385967.html

Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР

Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024

Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:10

2024-08-06T13:10

2024-08-06T13:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки, а также отбили три контратаки 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)