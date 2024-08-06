Российские военные освободили Тимофеевку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Тимофеевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Тимофеевка в ДНР
Тимофеевка — небольшое село с довоенным населением около 30 человек в Покровском районе бывшей Донецкой области. Это часть плацдарма, сформированного в июле после освобождения Прогресса, Лозоватского, Евгеновки и Волчьего. С этого плацдарма в дальнейшем можно наступать на Селидово, Новогродовку, Мирноград и Покровск. Последний — важнейший логистический узел ВСУ в Донбассе.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки, а также отбили три контратаки 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
- примерно 355 солдат убитыми и ранеными;
- американский бронетранспортер М113;
- гаубицу Д-30;
- противотанковую пушку "Рапира".
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