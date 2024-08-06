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Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды - РИА Новости, 06.08.2024
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11:11 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tigrenok-1964349281.html
Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды
Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды - РИА Новости, 06.08.2024
Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды
Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо в центре реабилитации диких животных, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:11
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо в центре реабилитации диких животных, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале. Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Тигренок чувствует себя хорошо. Надлежащий уход и содержание обеспечивают ветеринары и зоологи", – говорится в сообщении. Пресс-служба столичного департамента уточняла, что тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
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РИА Новости
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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура.
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москва, хорошие новости
Хорошие новости, Москва, Хорошие новости
Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды

ДПиООС: специалисты центра реабилитации заботятся о найденном в Москве тигренке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо в центре реабилитации диких животных, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.
Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку.
"Тигренок чувствует себя хорошо. Надлежащий уход и содержание обеспечивают ветеринары и зоологи", – говорится в сообщении.
Пресс-служба столичного департамента уточняла, что тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
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