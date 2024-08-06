https://ria.ru/20240806/tigrenok-1964349281.html

Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды

Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды - РИА Новости, 06.08.2024

Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо, рассказали в депприроды

Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо в центре реабилитации диких животных, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:11

2024-08-06T11:11

2024-08-06T11:11

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Найденный в Москве тигренок чувствует себя хорошо в центре реабилитации диких животных, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале. Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Тигренок чувствует себя хорошо. Надлежащий уход и содержание обеспечивают ветеринары и зоологи", – говорится в сообщении. Пресс-служба столичного департамента уточняла, что тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20240805/zoopark-1964242301.html

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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура. 2024-08-06T11:11 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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