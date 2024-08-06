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Британия поставляет Украине устаревшую технику, заявил боец - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tekhnika-1964312182.html
Британия поставляет Украине устаревшую технику, заявил боец
Британия поставляет Украине устаревшую технику, заявил боец - РИА Новости, 06.08.2024
Британия поставляет Украине устаревшую технику, заявил боец
Великобритания поставляет в качестве военной помощи на Украину морально устаревшую бронетехнику, такую как бронетранспортеры FV-103 Spartan, принятые на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:33
2024-08-06T07:33
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Великобритания поставляет в качестве военной помощи на Украину морально устаревшую бронетехнику, такую как бронетранспортеры FV-103 Spartan, принятые на вооружение в Англии в 1978 году, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Черемуха". "Англичане уже и правда от них отказываются, либо передают в украинскую армию для выполнения задач. Машина была принята на вооружение в 1978 году", - рассказал журналистам "Черемуха". Собеседник агентства отметил, что историю поставки данного бронетранспортера можно узнать из найденных сопроводительных документов и серийных номеров, нанесенных на броню машины. На нем сохранились родные номера и даже маркировка наименования подразделения, в котором в Англии использовалась до поставки на Украину данная техника. "Что касаемо конкретно этого образца, в отделении управления мы нашли интересный документ. Это сопроводительная ведомость, как транспортировали данную машину из Великобритании до Украины. Видно, что она проходила через Германию. Соответствующие отметки стоят, что приняли, передали и тому подобное. В этом образце интересно, что сохранились номерные знаки, а также указания подразделения, в котором она находилась в Великобритании. Интересные отметки ставились при транспортировке и ремонте. Различные переназначенные номера, какой ремонт был проведен и т. д. То есть вся история прохождения этой машины до Украины на нем отображена", - подытожил "Черемуха". Ранее сообщалось, что военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа захватили в районе Артемовска британский бронетранспортер FV-103 Spartan.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
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в мире, украина, великобритания, англия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Англия, Вооруженные силы Украины
Британия поставляет Украине устаревшую технику, заявил боец

Боец: Великобритания поставляет Киеву морально устаревшую бронетехнику

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Великобритания поставляет в качестве военной помощи на Украину морально устаревшую бронетехнику, такую как бронетранспортеры FV-103 Spartan, принятые на вооружение в Англии в 1978 году, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Черемуха".
"Англичане уже и правда от них отказываются, либо передают в украинскую армию для выполнения задач. Машина была принята на вооружение в 1978 году", - рассказал журналистам "Черемуха".
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Собеседник агентства отметил, что историю поставки данного бронетранспортера можно узнать из найденных сопроводительных документов и серийных номеров, нанесенных на броню машины. На нем сохранились родные номера и даже маркировка наименования подразделения, в котором в Англии использовалась до поставки на Украину данная техника.
"Что касаемо конкретно этого образца, в отделении управления мы нашли интересный документ. Это сопроводительная ведомость, как транспортировали данную машину из Великобритании до Украины. Видно, что она проходила через Германию. Соответствующие отметки стоят, что приняли, передали и тому подобное. В этом образце интересно, что сохранились номерные знаки, а также указания подразделения, в котором она находилась в Великобритании. Интересные отметки ставились при транспортировке и ремонте. Различные переназначенные номера, какой ремонт был проведен и т. д. То есть вся история прохождения этой машины до Украины на нем отображена", - подытожил "Черемуха".
Ранее сообщалось, что военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа захватили в районе Артемовска британский бронетранспортер FV-103 Spartan.
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