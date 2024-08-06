https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле

Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:11

2024-08-06T11:11

2024-08-06T11:55

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших. "На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - добавили в пресс-службе. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро – дети.

https://ria.ru/20240806/ekaterinburg-1964323149.html

https://ria.ru/20240805/obstrel-1964280080.html

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле