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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
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11:11 06.08.2024 (обновлено: 11:55 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:11
2024-08-06T11:55
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших. "На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - добавили в пресс-службе. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро – дети.
https://ria.ru/20240806/ekaterinburg-1964323149.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле

Минздрав: восемь пострадавших в Нижнем Тагиле находятся на стационарном лечении

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших.
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"На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей", - говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - добавили в пресс-службе.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро – дети.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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