https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:11
2024-08-06T11:11
2024-08-06T11:55
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963460980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef7750c10ddded3c16d612961e3283df.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших. "На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - добавили в пресс-службе. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро – дети.
https://ria.ru/20240806/ekaterinburg-1964323149.html
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964280080.html
нижний тагил
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963460980_232:0:1192:720_1920x0_80_0_0_c2269c37cc778767b52446ad0c244ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Минздрав: восемь пострадавших в Нижнем Тагиле находятся на стационарном лечении