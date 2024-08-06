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В Нижнем Тагиле завели дело после обрушения подъездов дома
В Нижнем Тагиле завели дело после обрушения подъездов дома - РИА Новости, 06.08.2024
В Нижнем Тагиле завели дело после обрушения подъездов дома
Следствие попросит об аресте мастера и двух слесарей газовой службы после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщает СУ СК России по Свердловской... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:31
2024-08-06T09:31
2024-08-06T09:31
происшествия
нижний тагил
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свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следствие попросит об аресте мастера и двух слесарей газовой службы после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщает СУ СК России по Свердловской области. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро – дети. Ранее областной минздрав уточнял, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого, чье состояние не внушает опасений, врачи готовят к выписке.
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле завели дело после обрушения подъездов дома
Следствие попросит об аресте мастера и слесарей газовой службы в Нижнем Тагиле