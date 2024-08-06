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В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи - РИА Новости, 06.08.2024
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Новое оружие России
 
06:08 06.08.2024 (обновлено: 06:09 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html
В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи
В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи - РИА Новости, 06.08.2024
В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи
Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:08
2024-08-06T06:09
новое оружие россии
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места испытаний. "Один из примеров таких комплексов это вот такой рюкзачок.... Сама станция занимает половину рюкзака. Остальное — это необходимая периферия. Переносит один человек, расчёт — один-два человека. Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления", - рассказал РИА Новости представитель военной промышленности с позывным "Каскад". На передовой представители ВПК ведут непрерывную работу. В опытную эксплуатацию передаются новые образцы вооружений и средств связи. По словам представителя военной промышленности, в последнее время наметилась тенденция миниатюризации комплексов, поскольку большие машины сейчас достаточно просто уничтожаются. "Сейчас очень много нового оборудования, новых классов вооружений. Смотрим, как себя ведёт техника в рамках разведывательно-огневых контуров. Это мобильный РЭР (комплекс радиоэлектронной разведки), который можно выставить практически в любом месте. Переносится он двумя людьми, выставляется в течение пяти минут. Вычисляются любые радиосигналы со стороны противника, вычисляются координаты, передаются в последующую работу для артиллерии либо "высотных птичек" для дополнительной разведки и, соответственно, наносится поражение по этим координатам", - рассказал "Каскад". Представитель промышленности показал РИА Новости защищённый смартфон с приложениями, которые помогают принимать решения на передовой. По словам разработчиков, эти программы помогут командирам оперативно получать информацию о происходящем и моментально принимать решения.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Россия
В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи

Представители ВПК испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязист ВС РФ
Связист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связист ВС РФ. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места испытаний.
"Один из примеров таких комплексов это вот такой рюкзачок.... Сама станция занимает половину рюкзака. Остальное — это необходимая периферия. Переносит один человек, расчёт — один-два человека. Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления", - рассказал РИА Новости представитель военной промышленности с позывным "Каскад".
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На передовой представители ВПК ведут непрерывную работу. В опытную эксплуатацию передаются новые образцы вооружений и средств связи. По словам представителя военной промышленности, в последнее время наметилась тенденция миниатюризации комплексов, поскольку большие машины сейчас достаточно просто уничтожаются.
"Сейчас очень много нового оборудования, новых классов вооружений. Смотрим, как себя ведёт техника в рамках разведывательно-огневых контуров. Это мобильный РЭР (комплекс радиоэлектронной разведки), который можно выставить практически в любом месте. Переносится он двумя людьми, выставляется в течение пяти минут. Вычисляются любые радиосигналы со стороны противника, вычисляются координаты, передаются в последующую работу для артиллерии либо "высотных птичек" для дополнительной разведки и, соответственно, наносится поражение по этим координатам", - рассказал "Каскад".
Представитель промышленности показал РИА Новости защищённый смартфон с приложениями, которые помогают принимать решения на передовой. По словам разработчиков, эти программы помогут командирам оперативно получать информацию о происходящем и моментально принимать решения.
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