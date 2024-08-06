https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html

В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи

В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи - РИА Новости, 06.08.2024

В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи

Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:08

2024-08-06T06:08

2024-08-06T06:09

новое оружие россии

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822726904_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_135bfef4ad0cbd5287050e48390fd0b2.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места испытаний. "Один из примеров таких комплексов это вот такой рюкзачок.... Сама станция занимает половину рюкзака. Остальное — это необходимая периферия. Переносит один человек, расчёт — один-два человека. Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления", - рассказал РИА Новости представитель военной промышленности с позывным "Каскад". На передовой представители ВПК ведут непрерывную работу. В опытную эксплуатацию передаются новые образцы вооружений и средств связи. По словам представителя военной промышленности, в последнее время наметилась тенденция миниатюризации комплексов, поскольку большие машины сейчас достаточно просто уничтожаются. "Сейчас очень много нового оборудования, новых классов вооружений. Смотрим, как себя ведёт техника в рамках разведывательно-огневых контуров. Это мобильный РЭР (комплекс радиоэлектронной разведки), который можно выставить практически в любом месте. Переносится он двумя людьми, выставляется в течение пяти минут. Вычисляются любые радиосигналы со стороны противника, вычисляются координаты, передаются в последующую работу для артиллерии либо "высотных птичек" для дополнительной разведки и, соответственно, наносится поражение по этим координатам", - рассказал "Каскад". Представитель промышленности показал РИА Новости защищённый смартфон с приложениями, которые помогают принимать решения на передовой. По словам разработчиков, эти программы помогут командирам оперативно получать информацию о происходящем и моментально принимать решения.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы рф, россия