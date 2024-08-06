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Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html
Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО
Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2024
Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО
Продвижение России на разных участках фронта говорит об оперативном успехе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:26
2024-08-06T20:26
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Продвижение России на разных участках фронта говорит об оперативном успехе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".Ведущий напомнил о том, что российские войска владеют инициативой в Харьковской области в направлении Волчанска, продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в районе Покровска и спросил, существует ли вероятность сдачи ВСУ позиций."Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше", — констатировал генерал.По словам офицера, продвижение российской армии в указанных направлениях можно рассматривать как тактические победы, в то время как их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
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в мире, украина, торецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Торецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

Генерал ВСУ: Россия достигла оперативного успеха на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Продвижение России на разных участках фронта говорит об оперативном успехе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
Ведущий напомнил о том, что российские войска владеют инициативой в Харьковской области в направлении Волчанска, продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в районе Покровска и спросил, существует ли вероятность сдачи ВСУ позиций.
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"Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше", — констатировал генерал.
По словам офицера, продвижение российской армии в указанных направлениях можно рассматривать как тактические победы, в то время как их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.
Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
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