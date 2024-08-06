https://ria.ru/20240806/suzdal-1964231488.html

Россияне узнают о Суздале через звуки и смогут поделиться атмосферой города

Россияне узнают о Суздале через звуки и смогут поделиться атмосферой города - РИА Новости, 06.08.2024

Россияне узнают о Суздале через звуки и смогут поделиться атмосферой города

Одноклассники совместно с порталом "Золотые ворота культуры" (Министерство культуры Владимирской области) запускают иммерсивный проект "Звуки Суздаля",... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:00

2024-08-06T10:00

2024-08-06T17:44

культура

суздаль

владимирская область

одноклассники

технологии

соцсети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964232435_273:0:2488:1246_1920x0_80_0_0_1b77241310399679f7141e2c426fcc09.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Одноклассники совместно с порталом "Золотые ворота культуры" (Министерство культуры Владимирской области) запускают иммерсивный проект "Звуки Суздаля", приуроченный к 1000-летию одного из древнейших городов России. Этот проект позволит людям по всей стране окунуться в атмосферу Суздаля через звуки, передающие его богатую историю и культурное наследие. "Послушать город" смогут не только гости города, но и все жители России – ОК специально к празднику выпустили эксклюзивную коллекцию открыток, которые можно найти в музеях, гостиницах и ресторанах Суздаля начиная с 8 августа. На открытках размещены QR-коды, ведущие на плейлист со звуками города и аудиогид по знаковым местам. Каждый желающий с помощью открытки сможет "отправить" атмосферу Суздаля своим близким и родным, что позволит еще большему числу людей познакомиться с городом и разделить праздник. Аудиодорожки, созданные при участии популярного российского блогера- путешественника Илии Воскресенского, переносят слушателей в исторические места Суздаля – в Суздальский Кремль, Музей деревянного зодчества, в гончарную мастерскую и кузницу, на торговую площадь и в другие места. Рассказы об объектах сопровождаются характерными звуками – от потрескивающей дровяной печи и колокольного звона до ударов наковальни и цоканья копыт лошадей, что создает эффект полного погружения в атмосферу древнего города. Всем пользователям ОК 6 августа в группе Министерства культуры Владимирской области в ОК также будут доступны атмосферные видео с объектами, посты с фактами и историей мест Суздаля, которые создадут живую и аутентичную картину жизни города для всех не выходя из дома. Пользователи ОК узнают, как лепили из глины без гончарного круга, что перевозили по Каменке суда, как искали возгорания с помощью пожарной каланчи и не только.Еще официальный партнёр юбилея – компания VK запустила раздел, посвящённый 1000-летию Суздаля, в мини-приложении VK Места. Пользователи ВКонтакте смогут составить свой туристический маршрут в новом мини-приложении VK Места, в котором собраны интересные факты, локации и маршруты регионов России.Кроме того, в разделе можно познакомиться с афишей праздника, установить праздничную обложку себе на профиль и эмодзи-статусы, которые были созданы на базе рисунков местной художницы Екатерины Мызниковой.

https://ria.ru/20240801/uvlecheniya-1963247962.html

суздаль

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, суздаль, владимирская область, одноклассники, технологии, соцсети