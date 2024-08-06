Россияне узнают о Суздале через звуки и смогут поделиться атмосферой города

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Одноклассники совместно с порталом "Золотые ворота культуры" (Министерство культуры Владимирской области) запускают иммерсивный проект "Звуки Суздаля", приуроченный к 1000-летию одного из древнейших городов России. Этот проект позволит людям по всей стране окунуться в атмосферу Суздаля через звуки, передающие его богатую историю и культурное наследие. "Послушать город" смогут не только гости города, но и все жители России – ОК специально к празднику выпустили эксклюзивную коллекцию открыток, которые можно найти в музеях, гостиницах и ресторанах Суздаля начиная с 8 августа. На открытках размещены QR-коды, ведущие на плейлист со звуками города и аудиогид по знаковым местам. Каждый желающий с помощью открытки сможет "отправить" атмосферу Суздаля своим близким и родным, что позволит еще большему числу людей познакомиться с городом и разделить праздник. Аудиодорожки, созданные при участии популярного российского блогера- путешественника Илии Воскресенского, переносят слушателей в исторические места Суздаля – в Суздальский Кремль, Музей деревянного зодчества, в гончарную мастерскую и кузницу, на торговую площадь и в другие места. Рассказы об объектах сопровождаются характерными звуками – от потрескивающей дровяной печи и колокольного звона до ударов наковальни и цоканья копыт лошадей, что создает эффект полного погружения в атмосферу древнего города. Всем пользователям ОК 6 августа в группе Министерства культуры Владимирской области в ОК также будут доступны атмосферные видео с объектами, посты с фактами и историей мест Суздаля, которые создадут живую и аутентичную картину жизни города для всех не выходя из дома. Пользователи ОК узнают, как лепили из глины без гончарного круга, что перевозили по Каменке суда, как искали возгорания с помощью пожарной каланчи и не только.Еще официальный партнёр юбилея – компания VK запустила раздел, посвящённый 1000-летию Суздаля, в мини-приложении VK Места. Пользователи ВКонтакте смогут составить свой туристический маршрут в новом мини-приложении VK Места, в котором собраны интересные факты, локации и маршруты регионов России.Кроме того, в разделе можно познакомиться с афишей праздника, установить праздничную обложку себе на профиль и эмодзи-статусы, которые были созданы на базе рисунков местной художницы Екатерины Мызниковой.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Одноклассники совместно с порталом "Золотые ворота культуры" (Министерство культуры Владимирской области) запускают иммерсивный проект "Звуки Суздаля", приуроченный к 1000-летию одного из древнейших городов России. Этот проект позволит людям по всей стране окунуться в атмосферу Суздаля через звуки, передающие его богатую историю и культурное наследие.
"Послушать город" смогут не только гости города, но и все жители России – ОК специально к празднику выпустили эксклюзивную коллекцию открыток, которые можно найти в музеях, гостиницах и ресторанах Суздаля начиная с 8 августа. На открытках размещены QR-коды, ведущие на плейлист со звуками города и аудиогид по знаковым местам. Каждый желающий с помощью открытки сможет "отправить" атмосферу Суздаля своим близким и родным, что позволит еще большему числу людей познакомиться с городом и разделить праздник.
Аудиодорожки, созданные при участии популярного российского блогера- путешественника Илии Воскресенского, переносят слушателей в исторические места Суздаля – в Суздальский Кремль, Музей деревянного зодчества, в гончарную мастерскую и кузницу, на торговую площадь и в другие места. Рассказы об объектах сопровождаются характерными звуками – от потрескивающей дровяной печи и колокольного звона до ударов наковальни и цоканья копыт лошадей, что создает эффект полного погружения в атмосферу древнего города.
Всем пользователям ОК 6 августа в группе Министерства культуры Владимирской области в ОК также будут доступны атмосферные видео с объектами, посты с фактами и историей мест Суздаля, которые создадут живую и аутентичную картину жизни города для всех не выходя из дома. Пользователи ОК узнают, как лепили из глины без гончарного круга, что перевозили по Каменке суда, как искали возгорания с помощью пожарной каланчи и не только.
Еще официальный партнёр юбилея – компания VK запустила раздел, посвящённый 1000-летию Суздаля, в мини-приложении VK Места. Пользователи ВКонтакте смогут составить свой туристический маршрут в новом мини-приложении VK Места, в котором собраны интересные факты, локации и маршруты регионов России.
Кроме того, в разделе можно познакомиться с афишей праздника, установить праздничную обложку себе на профиль и эмодзи-статусы, которые были созданы на базе рисунков местной художницы Екатерины Мызниковой.
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