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Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа - РИА Новости, 06.08.2024
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21:43 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ssha-1964520786.html
Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа
Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа - РИА Новости, 06.08.2024
Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа
Суд Манхэттена постановил отложить до 16 сентября вынесение решения по вопросу о том, попадает ли дело о фальсификации против Дональда Трампа под иммунитет как... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:43
2024-08-06T21:43
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК , 6 авг - РИА Новости. Суд Манхэттена постановил отложить до 16 сентября вынесение решения по вопросу о том, попадает ли дело о фальсификации против Дональда Трампа под иммунитет как бывшего президента США, следует из соответствующего документа. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа ранее обжаловали приговор, вынесенный присяжными в Нью-Йорке. "Решение по ходатайству (защиты Трампа, настаивающей на иммунитете – ред.) будет вынесено вне календарного плана 16 сентября 2024 года, если будет все еще необходимо", - постановил судья Хуан Мерчан. Суд также постановил, что решение об отводе Мерчана будет принято 11 августа. Об этом уже не раз просила защита Трампа, ссылаясь на то, что дочь Мерчана работала в предвыборной кампании демократки Камалы Харрис в 2020 году, а значит решение судьи может быть предвзятым. Таким образом, в случае если Мерчан добровольно не снимет с себя полномочия по этому делу 11 августа, то принятие решение по иммунитету пройдет всего за два дня до вынесения приговора по делу против Трампа. Вместе с тем Мерчан отметил, что появление Трампа в суде, назначенное на 18 сентября, остается в силе. Ожидается, что в этот день суд вынесет приговор Трампу. Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Это решение не лишает его права участвовать в выборах президента. Его обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.
https://ria.ru/20240730/bayden-1962820164.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение решение по иммунитету Трампа до 16 сентября

© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК , 6 авг - РИА Новости. Суд Манхэттена постановил отложить до 16 сентября вынесение решения по вопросу о том, попадает ли дело о фальсификации против Дональда Трампа под иммунитет как бывшего президента США, следует из соответствующего документа.
В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа ранее обжаловали приговор, вынесенный присяжными в Нью-Йорке.
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Трамп раскритиковал решение Байдена по реформе Верховного суда
30 июля, 02:25
"Решение по ходатайству (защиты Трампа, настаивающей на иммунитете – ред.) будет вынесено вне календарного плана 16 сентября 2024 года, если будет все еще необходимо", - постановил судья Хуан Мерчан.
Суд также постановил, что решение об отводе Мерчана будет принято 11 августа. Об этом уже не раз просила защита Трампа, ссылаясь на то, что дочь Мерчана работала в предвыборной кампании демократки Камалы Харрис в 2020 году, а значит решение судьи может быть предвзятым. Таким образом, в случае если Мерчан добровольно не снимет с себя полномочия по этому делу 11 августа, то принятие решение по иммунитету пройдет всего за два дня до вынесения приговора по делу против Трампа.
Вместе с тем Мерчан отметил, что появление Трампа в суде, назначенное на 18 сентября, остается в силе. Ожидается, что в этот день суд вынесет приговор Трампу.
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Вчера, 11:03
Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Это решение не лишает его права участвовать в выборах президента. Его обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.
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