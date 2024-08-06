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В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2024
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15:41 06.08.2024 (обновлено: 15:49 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ssha-1964446136.html
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2024
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны, пишет... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:41
2024-08-06T15:49
в мире
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны, пишет Responsible Statecraft."Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времен холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряженности в отношениях с главными соперниками", — сообщается в материале.В случае продолжения наращивания Вашингтоном ядерного потенциала начнется противостояние, какого мир не знал с худших дней холодной войны, пишет издание. И это грозит спровоцировать ядерный конфликт, заключает RS.Ранее глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов.
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в мире, россия, министерство обороны сша
В мире, Россия, Министерство обороны США
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

RS: вступление США в гонку вооружений с РФ приведет к ядерному конфликту

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской ракеты
Пуск американской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны, пишет Responsible Statecraft.
"Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времен холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряженности в отношениях с главными соперниками", — сообщается в материале.
В случае продолжения наращивания Вашингтоном ядерного потенциала начнется противостояние, какого мир не знал с худших дней холодной войны, пишет издание. И это грозит спровоцировать ядерный конфликт, заключает RS.
Ранее глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов.
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