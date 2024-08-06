https://ria.ru/20240806/ssha-1964446136.html

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2024

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны, пишет... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:41

2024-08-06T15:41

2024-08-06T15:49

в мире

россия

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны, пишет Responsible Statecraft."Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времен холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряженности в отношениях с главными соперниками", — сообщается в материале.В случае продолжения наращивания Вашингтоном ядерного потенциала начнется противостояние, какого мир не знал с худших дней холодной войны, пишет издание. И это грозит спровоцировать ядерный конфликт, заключает RS.Ранее глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов.

https://ria.ru/20240805/ssha-1964214974.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, министерство обороны сша