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Пентагон обвинил Иран в атаке на авиабазу в Ираке
Пентагон обвинил Иран в атаке на авиабазу в Ираке - РИА Новости, 06.08.2024
Пентагон обвинил Иран в атаке на авиабазу в Ираке
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, "опасной... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:21
2024-08-06T06:21
2024-08-06T06:25
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, "опасной эскалацией", обвинив в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение, следует из пресс-релиза на сайте Пентагона. Как сообщил ранее РИА Новости официальный представитель Пентагона, при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США получили ранения. "Секретарь Остин и министр Галант согласились друг с другом, что... нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе "Аль-Асад" в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", — говорится в релизе. Как сообщается в релизе, предметом разговора между Остином и Галантом была "непоколебимая приверженность США безопасности Израиля перед лицом угроз" со стороны Ирана, ливанского движения "Хезболлах" и других шиитских движений, "координирующих свои действия" с Тегераном.Согласно опубликованным ранее данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. По словам источника РИА Новости в местных службах безопасности, пуск осуществлялся с грузового автомобиля.Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о нападении на военную базу и обсудили шаги по защите американских военных на Ближнем Востоке. Помимо этого, команда по нацбезопасности проинформировала главу государства о дипломатических усилиях по снижению эскалации в регионе.Позднее источник портала Axios сообщил, что Пентагон ожидает новых атак на свои войска на Ближнем Востоке в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240805/blinken-1964238802.html
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в мире, иран, сша, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, ирак
В мире, Иран, США, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Хезболла, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Ирак
Пентагон обвинил Иран в атаке на авиабазу в Ираке
Остин и Галант назвали атаку на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, "опасной эскалацией", обвинив в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение, следует из пресс-релиза на сайте Пентагона.
Как сообщил ранее РИА Новости официальный представитель Пентагона, при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США
получили ранения.
"Секретарь Остин и министр Галант согласились друг с другом, что... нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе "Аль-Асад" в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", — говорится в релизе.
Как сообщается в релизе, предметом разговора между Остином и Галантом была "непоколебимая приверженность США безопасности Израиля перед лицом угроз" со стороны Ирана, ливанского движения "Хезболлах
" и других шиитских движений, "координирующих свои действия" с Тегераном
.
Согласно опубликованным ранее данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. По словам источника РИА Новости в местных службах безопасности, пуск осуществлялся с грузового автомобиля.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о нападении на военную базу и обсудили шаги по защите американских военных на Ближнем Востоке. Помимо этого, команда по нацбезопасности проинформировала главу государства о дипломатических усилиях по снижению эскалации в регионе.
Позднее источник портала Axios сообщил, что Пентагон ожидает новых атак на свои войска на Ближнем Востоке в ближайшие дни.