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США ожидают новых атак на свои войска в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
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03:47 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ssha-1964299826.html
США ожидают новых атак на свои войска в Ираке, пишут СМИ
США ожидают новых атак на свои войска в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
США ожидают новых атак на свои войска в Ираке, пишут СМИ
Пентагон в свете спровоцировавшей резонанс атаки на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:47
2024-08-06T03:47
в мире
сша
ирак
анбар (мухафаза)
джо байден
камала харрис
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пентагон в свете спровоцировавшей резонанс атаки на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Как сообщил ранее РИА Новости официальный представитель Пентагона, при атаке на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака как минимум несколько военнослужащих США получили ранения. "Представитель США заявил, что Пентагон ожидает новых атак проиранских ополченцев на американские войска в регионе в ближайшие дни, и подчеркнул, что растущая напряженность в регионе заставляет ополченцев чувствовать себя менее сдержанными со стороны Ирана в отношении нападений на американские войска, чем в последние месяцы", - пишет портал. Кроме того, сообщается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получили сведения о том, что представители национальной безопасности США пока не знают, когда может начаться атака на Израиль.
https://ria.ru/20240805/blinken-1964238802.html
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сша
ирак
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в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза), джо байден, камала харрис, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Анбар (мухафаза), Джо Байден, Камала Харрис, Министерство обороны США
США ожидают новых атак на свои войска в Ираке, пишут СМИ

Axios: Пентагон ожидает новых атак на свой контингент в Ираке в ближайшие дни

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пентагон в свете спровоцировавшей резонанс атаки на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Как сообщил ранее РИА Новости официальный представитель Пентагона, при атаке на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака как минимум несколько военнослужащих США получили ранения.
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"Представитель США заявил, что Пентагон ожидает новых атак проиранских ополченцев на американские войска в регионе в ближайшие дни, и подчеркнул, что растущая напряженность в регионе заставляет ополченцев чувствовать себя менее сдержанными со стороны Ирана в отношении нападений на американские войска, чем в последние месяцы", - пишет портал.
Кроме того, сообщается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получили сведения о том, что представители национальной безопасности США пока не знают, когда может начаться атака на Израиль.
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