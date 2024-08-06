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"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России - РИА Новости, 06.08.2024
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02:42 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ssha-1964295154.html
"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России
"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России - РИА Новости, 06.08.2024
"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России
лишь повысит вероятность ядерного конфликта, пишет аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:42
2024-08-06T02:42
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Реализация мер по наращиванию ядерных вооружений США ради паритета с Россией и Китаем лишь повысит вероятность ядерного конфликта, пишет аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft. Ранее консервативный аналитический центр Heritage Foundation опубликовал доклад с предложениями по ядерной стратегии для будущего президента США. В документе содержатся призывы наращивать ядерный потенциал США за счет увеличения численности подводных лодок с баллистическими ракетами и дополнительных боеголовок для американских стратегических сил сдерживания. Авторы доклада связали необходимость мер по расширению американского арсенала с успехами других ядерных держав — России и Китая."Ядерные бомбы без конца? &lt;...&gt; Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад, и тем не менее, они упорно утверждают, что их план ориентирован на будущее", — прокомментировал предложения Хартунг. По мнению аналитика, авторы доклада погрязли в прошлом. Предложенные ими меры не спасут мир от ядерной войны, а лишь приблизят ее.Вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны Вашингтону следует искать способы снизить напряжение в отношениях с крупнейшими соперниками", — отметил Хартунг.В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это поставка за год стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, основной акцент в которой был сделан на соперничестве с другими державами.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html
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в мире, сша, россия, китай, heritage foundation
В мире, США, Россия, Китай, Heritage Foundation
"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России

RS: предложения по наращиванию вооружений не предотвратят ядерный конфликт

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Реализация мер по наращиванию ядерных вооружений США ради паритета с Россией и Китаем лишь повысит вероятность ядерного конфликта, пишет аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft.
Ранее консервативный аналитический центр Heritage Foundation опубликовал доклад с предложениями по ядерной стратегии для будущего президента США. В документе содержатся призывы наращивать ядерный потенциал США за счет увеличения численности подводных лодок с баллистическими ракетами и дополнительных боеголовок для американских стратегических сил сдерживания. Авторы доклада связали необходимость мер по расширению американского арсенала с успехами других ядерных держав — России и Китая.
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"Ядерные бомбы без конца? <...> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад, и тем не менее, они упорно утверждают, что их план ориентирован на будущее", — прокомментировал предложения Хартунг.
По мнению аналитика, авторы доклада погрязли в прошлом. Предложенные ими меры не спасут мир от ядерной войны, а лишь приблизят ее.
Вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны Вашингтону следует искать способы снизить напряжение в отношениях с крупнейшими соперниками", — отметил Хартунг.
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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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