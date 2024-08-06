https://ria.ru/20240806/ssha-1964295154.html

"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России

"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России - РИА Новости, 06.08.2024

"Бомбы без конца". В США испугались отчаянного предложения по России

лишь повысит вероятность ядерного конфликта, пишет аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:42

2024-08-06T02:42

2024-08-06T02:42

в мире

сша

россия

китай

heritage foundation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Реализация мер по наращиванию ядерных вооружений США ради паритета с Россией и Китаем лишь повысит вероятность ядерного конфликта, пишет аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft. Ранее консервативный аналитический центр Heritage Foundation опубликовал доклад с предложениями по ядерной стратегии для будущего президента США. В документе содержатся призывы наращивать ядерный потенциал США за счет увеличения численности подводных лодок с баллистическими ракетами и дополнительных боеголовок для американских стратегических сил сдерживания. Авторы доклада связали необходимость мер по расширению американского арсенала с успехами других ядерных держав — России и Китая."Ядерные бомбы без конца? <...> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад, и тем не менее, они упорно утверждают, что их план ориентирован на будущее", — прокомментировал предложения Хартунг. По мнению аналитика, авторы доклада погрязли в прошлом. Предложенные ими меры не спасут мир от ядерной войны, а лишь приблизят ее.Вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны Вашингтону следует искать способы снизить напряжение в отношениях с крупнейшими соперниками", — отметил Хартунг.В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это поставка за год стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, основной акцент в которой был сделан на соперничестве с другими державами.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html

https://ria.ru/20240731/ssha-1963079707.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, heritage foundation