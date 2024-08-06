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"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 06.08.2024
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
ВСУ оказались в тяжелом положении на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:04
2024-08-06T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
торецк
покровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. &lt;…&gt; Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. ред.) очень плохая. &lt;…&gt; Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической", — отметил он.По словам эксперта, после взятия села Тимофеевка российские войска все ближе подходят к тому моменту, когда смогут перерезать дорогу из Покровска. Он пояснил, что это главная дорога снабжения, используемая украинскими военными в Донбассе."В любом случае, мы, вероятно, будем получать все больше и больше таких сюрпризов в течение следующих нескольких недель и месяцев, поскольку ситуация на фронтах боевых действий продолжает ухудшаться для Украины", — резюмировал Меркурис.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
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в мире, украина, торецк, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Торецк, Покровск, Вооруженные силы Украины
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Меркурис: ВСУ находятся в критическом положении на Покровском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Тяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. ред.) очень плохая. <…> Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической", — отметил он.
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По словам эксперта, после взятия села Тимофеевка российские войска все ближе подходят к тому моменту, когда смогут перерезать дорогу из Покровска. Он пояснил, что это главная дорога снабжения, используемая украинскими военными в Донбассе.
"В любом случае, мы, вероятно, будем получать все больше и больше таких сюрпризов в течение следующих нескольких недель и месяцев, поскольку ситуация на фронтах боевых действий продолжает ухудшаться для Украины", — резюмировал Меркурис.
По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.
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