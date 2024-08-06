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ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском - РИА Новости, 06.08.2024
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06:59 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964309936.html
ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском
ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском
Отряды ВСУ с шевронами, на которых был изображен символ войск CC фашистской Германии и организации "Правый сектор"*, а также с изображением флагов Украины и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:59
2024-08-06T06:59
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Отряды ВСУ с шевронами, на которых был изображен символ войск CC фашистской Германии и организации "Правый сектор"*, а также с изображением флагов Украины и Великобритании противостояли российским бойцам при взятии поселка Песчаное на Купянском участке фронта, одна из групп с нацистской символикой была уничтожена, рассказал журналистам заместитель командира взвода 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Малыш". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировк войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "В плен их не взяли из-за того, что стрелковый бой завязался, сдаваться они не хотели. И были, кстати, нацисты СС - шевроны у них. Это первое задание, где я их увидел. Когда они погибли, мы посмотрели у них шевроны СС, "Правый сектор"*, на перчатках у них везде выбито СС", - рассказал "Малыш". Командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук" также выполнял задачи на данном участке. "Был там "опорник", пять человек, их ликвидировали, один уполз. Они были из "Правого сектора"* (с шевронами "Правого сектора"* - ред.), СС (с шевронами СС - ред.)", - рассказал "Жук". Командир стрелковой роты с позывным "Музыка" также сообщил, что на украинских военнослужащих, противостоящих российским бойцам при взятии Песчаного, также были шевроны с совместным изображением флагов Украины и Великобритании. "Несколько шевронов нашли, там прям написано "Украина-Британия", сердечко поделено двумя флагами. Некоторые такие шевроны находили, разнообразные, в основном - это вот 110-я бригада теробороны (ВСУ - ред.) и всякие подозрительные, непонятные, из других подразделений шевроны тоже были", - рассказал командир.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315201.html
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россия, украина, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском

Российские военные уничтожили группу ВСУ с шевронами CC при взятии Песчаного

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Отряды ВСУ с шевронами, на которых был изображен символ войск CC фашистской Германии и организации "Правый сектор"*, а также с изображением флагов Украины и Великобритании противостояли российским бойцам при взятии поселка Песчаное на Купянском участке фронта, одна из групп с нацистской символикой была уничтожена, рассказал журналистам заместитель командира взвода 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Малыш".
В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировк войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском.
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"В плен их не взяли из-за того, что стрелковый бой завязался, сдаваться они не хотели. И были, кстати, нацисты СС - шевроны у них. Это первое задание, где я их увидел. Когда они погибли, мы посмотрели у них шевроны СС, "Правый сектор"*, на перчатках у них везде выбито СС", - рассказал "Малыш".
Командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук" также выполнял задачи на данном участке. "Был там "опорник", пять человек, их ликвидировали, один уполз. Они были из "Правого сектора"* (с шевронами "Правого сектора"* - ред.), СС (с шевронами СС - ред.)", - рассказал "Жук".
Командир стрелковой роты с позывным "Музыка" также сообщил, что на украинских военнослужащих, противостоящих российским бойцам при взятии Песчаного, также были шевроны с совместным изображением флагов Украины и Великобритании.
"Несколько шевронов нашли, там прям написано "Украина-Британия", сердечко поделено двумя флагами. Некоторые такие шевроны находили, разнообразные, в основном - это вот 110-я бригада теробороны (ВСУ - ред.) и всякие подозрительные, непонятные, из других подразделений шевроны тоже были", - рассказал командир.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
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