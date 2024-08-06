https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964309936.html

ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском

ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском - РИА Новости, 06.08.2024

ВС России уничтожили группу ВСУ с нацистской символикой под Купянском

Отряды ВСУ с шевронами, на которых был изображен символ войск CC фашистской Германии и организации "Правый сектор"*, а также с изображением флагов Украины и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:59

2024-08-06T06:59

2024-08-06T06:59

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Отряды ВСУ с шевронами, на которых был изображен символ войск CC фашистской Германии и организации "Правый сектор"*, а также с изображением флагов Украины и Великобритании противостояли российским бойцам при взятии поселка Песчаное на Купянском участке фронта, одна из групп с нацистской символикой была уничтожена, рассказал журналистам заместитель командира взвода 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Малыш". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировк войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "В плен их не взяли из-за того, что стрелковый бой завязался, сдаваться они не хотели. И были, кстати, нацисты СС - шевроны у них. Это первое задание, где я их увидел. Когда они погибли, мы посмотрели у них шевроны СС, "Правый сектор"*, на перчатках у них везде выбито СС", - рассказал "Малыш". Командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук" также выполнял задачи на данном участке. "Был там "опорник", пять человек, их ликвидировали, один уполз. Они были из "Правого сектора"* (с шевронами "Правого сектора"* - ред.), СС (с шевронами СС - ред.)", - рассказал "Жук". Командир стрелковой роты с позывным "Музыка" также сообщил, что на украинских военнослужащих, противостоящих российским бойцам при взятии Песчаного, также были шевроны с совместным изображением флагов Украины и Великобритании. "Несколько шевронов нашли, там прям написано "Украина-Британия", сердечко поделено двумя флагами. Некоторые такие шевроны находили, разнообразные, в основном - это вот 110-я бригада теробороны (ВСУ - ред.) и всякие подозрительные, непонятные, из других подразделений шевроны тоже были", - рассказал командир.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315201.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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