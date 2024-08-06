https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html

Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ

Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ

Украинские обстрелы привели к пожару в главном соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:56

2024-08-06T21:56

2024-08-06T22:39

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские обстрелы привели к пожару в главном соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим."Разбит и сожжен собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. <…> Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. <…> Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали", — сказал настоятель.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах губернатор сообщил сегодня утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)