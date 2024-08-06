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Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 06.08.2024 (обновлено: 22:39 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html
Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ
Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ
Украинские обстрелы привели к пожару в главном соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:56
2024-08-06T22:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
курская область
россия
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские обстрелы привели к пожару в главном соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим."Разбит и сожжен собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. &lt;…&gt; Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. &lt;…&gt; Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали", — сказал настоятель.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах губернатор сообщил сегодня утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
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вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Главный собор мужского монастыря возле Суджи сгорел после обстрела ВСУ

Настоятель: ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском

Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские обстрелы привели к пожару в главном соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим.
"Разбит и сожжен собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. <…> Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. <…> Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали", — сказал настоятель.
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах губернатор сообщил сегодня утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Александр БастрыкинКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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