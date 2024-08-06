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ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 06.08.2024 (обновлено: 00:04 07.08.2024)
https://ria.ru/20240806/smirnov-1964532934.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель - РИА Новости, 07.08.2024
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель
Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-06T23:59
2024-08-07T00:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель

Смирнов: ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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