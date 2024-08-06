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ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель - РИА Новости, 07.08.2024
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель
Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-06T23:59
2024-08-06T23:59
2024-08-07T00:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", - написал он.
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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель
Смирнов: ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель