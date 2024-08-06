https://ria.ru/20240806/smirnov-1964532934.html

ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель

ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель - РИА Новости, 07.08.2024

ВСУ атаковали машину скорой помощи около Суджи, погиб водитель

Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-06T23:59

2024-08-06T23:59

2024-08-07T00:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия