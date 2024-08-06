СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи
NDTV: премьер Бангладеш не хотела уезжать, но сделала это по настоянию семьи
Шейх Хасина. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая на фоне беспорядков ушла с поста и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по настоянию семьи, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление ее сына и бывшего советника премьер-министра страны Саджиба Вазеда Джоя, проживающего в США.
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"Она хотела остаться, она вообще не хотела уезжать из страны. Но мы продолжали настаивать, что это небезопасно для нее. В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности, поэтому убедили уехать,"- заявил он в интервью телеканалу.
"Это (ситуация в стране – ред.) очень огорчает ее, потому что она мечтала превратить Бангладеш в развитую страну, и она так усердно трудилась ради этого в течение последних 15 лет, защищая страну от боевиков и терроризма, и, несмотря на все это, …оппозиция, боевики захватили власть",- добавил Джой.
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
5 августа, 12:22