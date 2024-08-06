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СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи - РИА Новости, 06.08.2024
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13:08 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/smi-1964382701.html
СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи
СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая на фоне беспорядков ушла с поста и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по настоянию... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:08
2024-08-06T13:08
в мире
бангладеш
дакка (город)
сша
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая на фоне беспорядков ушла с поста и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по настоянию семьи, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление ее сына и бывшего советника премьер-министра страны Саджиба Вазеда Джоя, проживающего в США. "Она хотела остаться, она вообще не хотела уезжать из страны. Но мы продолжали настаивать, что это небезопасно для нее. В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности, поэтому убедили уехать,"- заявил он в интервью телеканалу. "Это (ситуация в стране – ред.) очень огорчает ее, потому что она мечтала превратить Бангладеш в развитую страну, и она так усердно трудилась ради этого в течение последних 15 лет, защищая страну от боевиков и терроризма, и, несмотря на все это, …оппозиция, боевики захватили власть",- добавил Джой. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
https://ria.ru/20240805/khasina-1964124886.html
бангладеш
дакка (город)
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в мире, бангладеш, дакка (город), сша, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), США, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи

NDTV: премьер Бангладеш не хотела уезжать, но сделала это по настоянию семьи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШейх Хасина
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая на фоне беспорядков ушла с поста и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по настоянию семьи, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление ее сына и бывшего советника премьер-министра страны Саджиба Вазеда Джоя, проживающего в США.
«
"Она хотела остаться, она вообще не хотела уезжать из страны. Но мы продолжали настаивать, что это небезопасно для нее. В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности, поэтому убедили уехать,"- заявил он в интервью телеканалу.
"Это (ситуация в стране – ред.) очень огорчает ее, потому что она мечтала превратить Бангладеш в развитую страну, и она так усердно трудилась ради этого в течение последних 15 лет, защищая страну от боевиков и терроризма, и, несмотря на все это, …оппозиция, боевики захватили власть",- добавил Джой.
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
5 августа, 12:22
 
В миреБангладешДакка (город)СШАШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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