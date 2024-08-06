https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносным ПО
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносным ПО - РИА Новости, 06.08.2024
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносным ПО
Замедление работы смартфона, частый перегрев, неконтролируемое изменение настроек GPS, Wi-Fi или мобильных данных могут быть признаками заражения устройства... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:41
2024-08-06T03:41
2024-08-06T03:51
общество
технологии
руслан пермяков
томский университет систем управления и радиоэлектроники
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замедление работы смартфона, частый перегрев, неконтролируемое изменение настроек GPS, Wi-Fi или мобильных данных могут быть признаками заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО), рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Признаки заражения: ... Если ваш телефон стал необычно медленным, быстро разряжается или перегревается, это может быть признаком вредоносной активности ... Неконтролируемое изменение настроек устройства, таких как GPS, Wi-Fi или мобильные данные, также может свидетельствовать о наличии вредоносного ПО", - сообщил Пермяков. Он добавил, что о работе вредоносного ПО в фоновом режиме может также свидетельствовать резкий рост счета пользователя за мобильную связь без изменения привычек использования сети или появление на устройстве новых приложений, которые пользователь не устанавливал. Эксперт напомнил, что стоит регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусы, загружать приложения только из официальных источников, таких как Google Play или App Store. Также он порекомендовал соблюдать осторожность при работе с Wi-Fi, использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных при использовании общедоступных сетей, а также делать регулярное резервное копирование данных.
https://ria.ru/20240806/moshenniki-1964294754.html
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общество, технологии, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники, gps, россия
Общество, Технологии, Руслан Пермяков, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, GPS, Россия
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносным ПО
Эксперт Пермяков: замедление работы смартфона может означать его заражение
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замедление работы смартфона, частый перегрев, неконтролируемое изменение настроек GPS, Wi-Fi или мобильных данных могут быть признаками заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО), рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Признаки заражения: ... Если ваш телефон стал необычно медленным, быстро разряжается или перегревается, это может быть признаком вредоносной активности ... Неконтролируемое изменение настроек устройства, таких как GPS, Wi-Fi или мобильные данные, также может свидетельствовать о наличии вредоносного ПО", - сообщил Пермяков.
Он добавил, что о работе вредоносного ПО в фоновом режиме может также свидетельствовать резкий рост счета пользователя за мобильную связь без изменения привычек использования сети или появление на устройстве новых приложений, которые пользователь не устанавливал.
Эксперт напомнил, что стоит регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусы, загружать приложения только из официальных источников, таких как Google Play или App Store.
Также он порекомендовал соблюдать осторожность при работе с Wi-Fi, использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных при использовании общедоступных сетей, а также делать регулярное резервное копирование данных.