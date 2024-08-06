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Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 06.08.2024 (обновлено: 13:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/sklad-1964351990.html
Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное
Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное - РИА Новости, 06.08.2024
Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное
Бойцы группировки "Запад" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное в Харьковской области, рассказал журналистам командир отделения 1-й... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:27
2024-08-06T13:15
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 6 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное в Харьковской области, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки с позывным "Жук". Минобороны РФ 21 июля сообщило, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Тепловизоры, рации, оружие, боеприпасы производства как "Made in Ukraine", чешский пулемет, американский ручной гранатомет, американские боеприпасы", - перечислил "Жук" найденное в складе при зачистке Песчаного. "На верхней улице деревни было достаточно боеприпасов, нам можно с собой не брать было, на месяц хватило бы держать оборону", - добавил он.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное

Танкисты "Запада" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 6 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное в Харьковской области, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки с позывным "Жук".
Минобороны РФ 21 июля сообщило, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
Российские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
"Тепловизоры, рации, оружие, боеприпасы производства как "Made in Ukraine", чешский пулемет, американский ручной гранатомет, американские боеприпасы", - перечислил "Жук" найденное в складе при зачистке Песчаного.
"На верхней улице деревни было достаточно боеприпасов, нам можно с собой не брать было, на месяц хватило бы держать оборону", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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