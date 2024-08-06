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Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное

Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное - РИА Новости, 06.08.2024

Бойцы группировки "Запад" нашли склад с боеприпасами ВСУ в селе Песчаное

Бойцы группировки "Запад" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное в Харьковской области, рассказал журналистам командир отделения 1-й... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:27

2024-08-06T11:27

2024-08-06T13:15

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 6 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" обнаружили склад с боеприпасами ВСУ при зачистке села Песчаное в Харьковской области, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки с позывным "Жук". Минобороны РФ 21 июля сообщило, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Тепловизоры, рации, оружие, боеприпасы производства как "Made in Ukraine", чешский пулемет, американский ручной гранатомет, американские боеприпасы", - перечислил "Жук" найденное в складе при зачистке Песчаного. "На верхней улице деревни было достаточно боеприпасов, нам можно с собой не брать было, на месяц хватило бы держать оборону", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность