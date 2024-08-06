https://ria.ru/20240806/sk-1964300212.html

Жительницу Приморья обвинили в реабилитации нацизма

Жительницу Приморья обвинили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 06.08.2024

Жительницу Приморья обвинили в реабилитации нацизма

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, подозреваемой в реабилитации нацизма, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:56

2024-08-06T03:56

2024-08-06T03:56

происшествия

россия

приморский край

ссср

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, подозреваемой в реабилитации нацизма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что местная жительница Марина Желязнякова обвиняется в публичном распространении ложных высказываний о деятельности СССР в годы Второй мировой войны (пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ). "По версии следствия, 9 мая 2021 года обвиняемая через канал в системе мгновенного обмена сообщениями обратилась к неограниченному кругу лиц и разместила текстовые записи, реабилитирующие нацизм", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240726/sud-1962120227.html

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россия

приморский край

ссср

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происшествия, россия, приморский край, ссср