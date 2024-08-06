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ХАМАС избрало нового главу политбюро - РИА Новости, 06.08.2024
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20:59 06.08.2024 (обновлено: 21:39 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/sinvar-1964514433.html
ХАМАС избрало нового главу политбюро
ХАМАС избрало нового главу политбюро - РИА Новости, 06.08.2024
ХАМАС избрало нового главу политбюро
Яхью ас-Синвара избрали новым главой политбюро ХАМАС, сообщило палестинское движение. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:59
2024-08-06T21:39
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
хамас
исмаил хания
иран
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
оон
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КАИР, 6 авг — РИА Новости. Яхью ас-Синвара избрали новым главой политбюро ХАМАС, сообщило палестинское движение."Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании", — говорится в заявлении.Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
https://ria.ru/20240806/iran-1964317351.html
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, хамас, исмаил хания, иран, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, оон, тель-авив
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ХАМАС, Исмаил Хания, Иран, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, ООН, Тель-Авив
ХАМАС избрало нового главу политбюро

ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара новым главой политбюро движения

© AP Photo / Adel HanaЯхья ас-Синвар
Яхья ас-Синвар - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья ас-Синвар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 6 авг — РИА Новости. Яхью ас-Синвара избрали новым главой политбюро ХАМАС, сообщило палестинское движение.
"Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании", — говорится в заявлении.
Военные учения на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Иран заметно готовится к атаке на Израиль, пишут СМИ
Вчера, 08:36
Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.

Убийство главы политбюро ХАМАС

ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
3 августа, 14:41
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеХАМАСИсмаил ХанияИранВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановООНТель-Авив
 
 
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