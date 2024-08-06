ХАМАС избрало нового главу политбюро
ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара новым главой политбюро движения
© AP Photo / Adel HanaЯхья ас-Синвар
© AP Photo / Adel Hana
Яхья ас-Синвар. Архивное фото
КАИР, 6 авг — РИА Новости. Яхью ас-Синвара избрали новым главой политбюро ХАМАС, сообщило палестинское движение.
"Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании", — говорится в заявлении.
Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.
Убийство главы политбюро ХАМАС
ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
3 августа, 14:41
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00