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Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение - РИА Новости, 06.08.2024
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17:46 06.08.2024 (обновлено: 21:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/simferopol-1964483981.html
Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение
Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение - РИА Новости, 06.08.2024
Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение
Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил минтранс региона. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:46
2024-08-06T21:27
симферополь
джанкой
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил минтранс региона."По техническим причинам на два часа приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой", - сообщили в минтрасе Крыма.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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симферополь, джанкой, россия, общество
Симферополь, Джанкой, Россия, Общество
Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение

На перегоне Симферополь — Джанкой временно приостановили ж/д сообщение

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкРемонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути
Ремонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Ремонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил минтранс региона.
"По техническим причинам на два часа приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой", - сообщили в минтрасе Крыма.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля, 17:35
 
СимферопольДжанкойРоссияОбщество
 
 
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