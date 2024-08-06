https://ria.ru/20240806/simferopol-1964483981.html

Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение

Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение - РИА Новости, 06.08.2024

Между Симферополем и Джанкоем приостановили ж/д сообщение

Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил минтранс региона. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:46

2024-08-06T17:46

2024-08-06T21:27

симферополь

джанкой

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил минтранс региона."По техническим причинам на два часа приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой", - сообщили в минтрасе Крыма.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

симферополь

джанкой

россия

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симферополь, джанкой, россия, общество