https://ria.ru/20240806/shojgu-1964374853.html
От Киева не поступило никакой реакции на условия Путина, заявил Шойгу
От Киева не поступило никакой реакции на условия Путина, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
От Киева не поступило никакой реакции на условия Путина, заявил Шойгу
От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:34
2024-08-06T12:34
2024-08-06T12:34
специальная военная операция на украине
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - сказал Шойгу. По его словам, бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и прочих. "Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", - добавил Шойгу. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
От Киева не поступило никакой реакции на условия Путина, заявил Шойгу
Шойгу: от Киева не поступило никакой реакции на условия Путина по урегулированию