https://ria.ru/20240806/shaman-1964347351.html

Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP

Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024

Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP

Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:03

2024-08-06T11:03

2024-08-06T11:03

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

фбр

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021 году, сообщает газета Washington Post. Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В ноябре минувшего года Ченсли сообщал РИА Новости, что хочет попасть в американский конгресс в качестве законодателя. "Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копье "Шаману из QAnon" (американское движение – ред.), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут еще потребоваться в качестве улик", - пишет издание. По данным газеты, в мае адвокат Ченсли подал в суд ходатайство от имени "шамана" и его семьи. В нем говорится, что они пытались с февраля 2023 года вернуть изъятые правоохранителями вещи, однако получили отказ от ФБР. "Шаман" в сообщении газете поблагодарил судью за справедливое решение. Ченсли в 2021 году был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20220106/congress-1761994795.html

https://ria.ru/20230721/kapitoliy-1885395155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, фбр