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Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024
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11:03 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/shaman-1964347351.html
Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP
Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024
Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP
Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:03
2024-08-06T11:03
в мире
сша
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021 году, сообщает газета Washington Post. Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В ноябре минувшего года Ченсли сообщал РИА Новости, что хочет попасть в американский конгресс в качестве законодателя. "Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копье "Шаману из QAnon" (американское движение – ред.), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут еще потребоваться в качестве улик", - пишет издание. По данным газеты, в мае адвокат Ченсли подал в суд ходатайство от имени "шамана" и его семьи. В нем говорится, что они пытались с февраля 2023 года вернуть изъятые правоохранителями вещи, однако получили отказ от ФБР. "Шаман" в сообщении газете поблагодарил судью за справедливое решение. Ченсли в 2021 году был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20220106/congress-1761994795.html
https://ria.ru/20230721/kapitoliy-1885395155.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, фбр
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ФБР
Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP

WP: суд постановил вернуть копье и шлем с рогами "шаману из QAnon" из Капитолия

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сторонники Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021 году, сообщает газета Washington Post.
Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В ноябре минувшего года Ченсли сообщал РИА Новости, что хочет попасть в американский конгресс в качестве законодателя.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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"Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копье "Шаману из QAnon" (американское движение – ред.), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут еще потребоваться в качестве улик", - пишет издание.
По данным газеты, в мае адвокат Ченсли подал в суд ходатайство от имени "шамана" и его семьи. В нем говорится, что они пытались с февраля 2023 года вернуть изъятые правоохранителями вещи, однако получили отказ от ФБР.
"Шаман" в сообщении газете поблагодарил судью за справедливое решение.
Ченсли в 2021 году был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года Ченсли вышел на свободу.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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