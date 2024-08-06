Брат Серебрякова усомнился, что он совершил преступление ради денег
Брат Серебрякова: не верю, что он пошел на преступление ради денег
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова Алексей сообщил РИА Новости, что брат вряд ли совершил преступление ради денег, финансовых проблем у него не было.
"Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал - перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег", - рассказал его брат.
По словам мужчины, у его брата не было вредных привычек - он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.