https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964312004.html

Брат Серебрякова усомнился, что он совершил преступление ради денег

Брат Серебрякова усомнился, что он совершил преступление ради денег - РИА Новости, 06.08.2024

Брат Серебрякова усомнился, что он совершил преступление ради денег

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова Алексей сообщил РИА Новости, что брат вряд ли совершил преступление ради денег, финансовых... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:30

2024-08-06T07:30

2024-08-06T07:30

происшествия

москва

бодрум

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова Алексей сообщил РИА Новости, что брат вряд ли совершил преступление ради денег, финансовых проблем у него не было. "Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал - перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег", - рассказал его брат. По словам мужчины, у его брата не было вредных привычек - он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240803/podryv-1963838647.html

https://ria.ru/20240803/podryv-1963819118.html

москва

бодрум

турция

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происшествия, москва, бодрум, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы