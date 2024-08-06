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Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали - РИА Новости, 06.08.2024
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18:02 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/senegal-1964487188.html
Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали
Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали - РИА Новости, 06.08.2024
Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали
Жители Сенегала готовы проводить протесты у дипмиссий Украины в знак протеста из-за ее действий в Мали, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:02
2024-08-06T18:02
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жители Сенегала готовы проводить протесты у дипмиссий Украины в знак протеста из-за ее действий в Мали, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты чернокожих африканцев" Эгунтчи Беханзен. "Мы на уровне гражданского общества уже осудили этот государственный терроризм Украины, направленный на то, чтобы посеять хаос в Сахеле и в Мали. Мы собираемся предпринимать действия и устраивать демонстрации и протесты у дипломатических представительств Украины, чтобы показать наше осуждение ее действий", - сказал эксперт. МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали. В заявлении сенегальского дипведомства подчеркивалось, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали". "Что касается заявлений украинского посла в Сенегале, то вспомните, что это происходит уже не в первый раз, ранее - при президенте Маки Салле. Тогда он стал размещать информацию о вербовке наемников на Сенегале для отправки на Украину. Мы надеемся, что в этот раз последуют серьезные меры. Если этого не произойдет, то ситуацией займется сенегальский народ. И если будет необходимо закрыть украинское посольство и потребовать выдворения украинского посла из Сенегала, то мы сделаем это", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html
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в мире, сенегал, украина, мали, юрий пивоваров
В мире, Сенегал, Украина, Мали, Юрий Пивоваров
Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали

Эксперт Беханзен: сенегальцы готовы к протестам из-за действий Украины в Мали

© John WesselsМанифестация в Сенегале
Манифестация в Сенегале - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© John Wessels
Манифестация в Сенегале. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жители Сенегала готовы проводить протесты у дипмиссий Украины в знак протеста из-за ее действий в Мали, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты чернокожих африканцев" Эгунтчи Беханзен.
"Мы на уровне гражданского общества уже осудили этот государственный терроризм Украины, направленный на то, чтобы посеять хаос в Сахеле и в Мали. Мы собираемся предпринимать действия и устраивать демонстрации и протесты у дипломатических представительств Украины, чтобы показать наше осуждение ее действий", - сказал эксперт.
МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали. В заявлении сенегальского дипведомства подчеркивалось, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали".
"Что касается заявлений украинского посла в Сенегале, то вспомните, что это происходит уже не в первый раз, ранее - при президенте Маки Салле. Тогда он стал размещать информацию о вербовке наемников на Сенегале для отправки на Украину. Мы надеемся, что в этот раз последуют серьезные меры. Если этого не произойдет, то ситуацией займется сенегальский народ. И если будет необходимо закрыть украинское посольство и потребовать выдворения украинского посла из Сенегала, то мы сделаем это", - отметил собеседник агентства.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Украина занимается дестабилизацией африканского континента, считает эксперт
Вчера, 17:36
 
В миреСенегалУкраинаМалиЮрий Пивоваров
 
 
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