Эксперт предрек протесты жителей Сенегала из-за действий Украины в Мали
Эксперт Беханзен: сенегальцы готовы к протестам из-за действий Украины в Мали
© John WesselsМанифестация в Сенегале
© John Wessels
Манифестация в Сенегале. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жители Сенегала готовы проводить протесты у дипмиссий Украины в знак протеста из-за ее действий в Мали, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты чернокожих африканцев" Эгунтчи Беханзен.
"Мы на уровне гражданского общества уже осудили этот государственный терроризм Украины, направленный на то, чтобы посеять хаос в Сахеле и в Мали. Мы собираемся предпринимать действия и устраивать демонстрации и протесты у дипломатических представительств Украины, чтобы показать наше осуждение ее действий", - сказал эксперт.
МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали. В заявлении сенегальского дипведомства подчеркивалось, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали".
"Что касается заявлений украинского посла в Сенегале, то вспомните, что это происходит уже не в первый раз, ранее - при президенте Маки Салле. Тогда он стал размещать информацию о вербовке наемников на Сенегале для отправки на Украину. Мы надеемся, что в этот раз последуют серьезные меры. Если этого не произойдет, то ситуацией займется сенегальский народ. И если будет необходимо закрыть украинское посольство и потребовать выдворения украинского посла из Сенегала, то мы сделаем это", - отметил собеседник агентства.