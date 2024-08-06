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Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 06.08.2024
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12:18 06.08.2024 (обновлено: 12:36 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/semya-1964368698.html
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 06.08.2024
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:18
2024-08-06T12:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
станислав воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех муниципалитетах РФ. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть при участии исполнительных органов субъектов РФ вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов РФ", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Станислав Воскресенский
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"

Правительство рассмотрит включение создания семейных МФЦ в нацпроект "Семья"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех муниципалитетах РФ. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть при участии исполнительных органов субъектов РФ вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
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