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Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 06.08.2024
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:18
2024-08-06T12:18
2024-08-06T12:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
станислав воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех муниципалитетах РФ. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть при участии исполнительных органов субъектов РФ вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов РФ", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
https://realty.ria.ru/20240806/stimul-1964365111.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Станислав Воскресенский
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Правительство рассмотрит включение создания семейных МФЦ в нацпроект "Семья"