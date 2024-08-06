https://ria.ru/20240806/semya-1964368698.html

Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"

Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 06.08.2024

Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:18

2024-08-06T12:18

2024-08-06T12:36

россия

владимир путин

михаил мишустин

станислав воскресенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных МФЦ во всех муниципалитетах РФ. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть при участии исполнительных органов субъектов РФ вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов РФ", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.

https://realty.ria.ru/20240806/stimul-1964365111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский