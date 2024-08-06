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Умер американский актер Чарльз Сайферс
Умер американский актер Чарльз Сайферс - РИА Новости, 06.08.2024
Умер американский актер Чарльз Сайферс
Американский актер Чарльз Сайферс скончался в возрасте 85 лет в штате Аризона, он известен по ролям в фильмах ужасов франшизы "Хеллоуин", боевике "Побег из... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:56
2024-08-06T18:56
2024-08-06T18:56
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Американский актер Чарльз Сайферс скончался в возрасте 85 лет в штате Аризона, он известен по ролям в фильмах ужасов франшизы "Хеллоуин", боевике "Побег из Нью-Йорка", а также в сериале "Санта-Барбара", сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера актера. "Чарльз Сайферс, известный по роли шерифа Ли Брэкетта в серии фильмов "Хеллоуин", скончался после непродолжительной болезни в воскресенье в городе Тусон штата Аризона… Ему было 85 лет", - пишет издание со ссылкой на менеджера актера Криса Ро. Помимо "Хеллоуина", Сайферс снимался в таких фильмах, как "Побег из Нью-Йорка", "Туман", а также фигурировал в сериалах "Ангелы Чарли", боевике "Старски и Хатч" и многих других. По данным сайта IMDb, актер также снялся в одном из эпизодов сериала "Санта-Барбара" в 1987 году.
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аризона, тусон
Умер американский актер Чарльз Сайферс
Умер актер Чарльз Сайферс, известный по ролям в "Хеллоуине" и "Санта-Барбаре"