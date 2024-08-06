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Около 18 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые в июле в МО
Около 18 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые в июле в МО - РИА Новости, 06.08.2024
Около 18 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые в июле в МО
Только за июль этого года в Московской области около 18 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. По словам главы мининвеста региона Екатерины... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:05
2024-08-06T20:05
2024-08-06T20:05
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Только за июль этого года в Московской области около 18 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. По словам главы мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, всего такой статус имеют более 761 тысячи человек, сообщает 360.ru.Заместитель председателя правительства Подмосковья отметила, что с начала года количество самозанятых в области выросло на 108 тысяч человек. Чаще всего такие предприниматели задействованы в строительстве, рекламе и IT.Зиновьева также напомнила, что в течение года граждане, имеющие статус самозанятых, могут подать заявку на получение субсидии в размере до 500 тысяч рублей для выхода на маркетплейсы.
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