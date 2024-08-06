https://ria.ru/20240806/rynki-1964298919.html

Инвестор прокомментировал падение фондового рынка США

Инвестор прокомментировал падение фондового рынка США - РИА Новости, 06.08.2024

Инвестор прокомментировал падение фондового рынка США

Падение американского фондового рынка в понедельник не является предвестником "черного лебедя" для экономики США, в целом в ближайшие недели стоит ожидать... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:30

2024-08-06T03:30

2024-08-06T03:33

сша

япония

уоррен баффет

nikkei

apple

dow jones

nasdaq

s&p 500

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77fe905ebf93904bd0527b6a361995f9.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 6 авг - РИА Новости. Падение американского фондового рынка в понедельник не является предвестником "черного лебедя" для экономики США, в целом в ближайшие недели стоит ожидать волатильности, заявил РИА Новости генеральный директор инвесткомпании Sovereign Wealth Management Гэри Королев. В понедельник фондовые индексы США закрылись снижением в пределах 3% на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу американской экономики. По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,4%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3%. "Это своего рода рутинный откат на рынках, вызванный более слабыми экономическими показателями. Обычно это происходит посреди экономического восстановления. Я бы не назвал это "черным лебедем". Ожидаю, что волатильность продлится несколько недель", - сказал Королев. Эксперт отметил, что на сложившуюся ситуацию повлияли высокие ключевые ставки в США и Японии, которые укрепили доллар и йену, что негативно сказалось на ожиданиях инвесторов. "Йена - это валюта фондирования, поэтому, когда она становится менее доступной, рынки риска сворачиваются … распродажа акций в США последовала за самым большим падением японского индекса Nikkei", - сказал эксперт. Он отметил, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке, риск рецессии в США не так высок, как это прогнозируют некоторые эксперты. "Если бы рецессия была не за горами, мы бы увидели более общее снижение по всей кривой, поскольку инвесторы устремились бы в безопасные активы, то есть в облигации инвестиционного класса … В таком случае мы бы также увидели подъем кривой доходности, которая стала бы круче, поскольку инвесторы устремились бы в более краткосрочные безопасные инструменты", – заявил генеральный директор Sovereign Wealth Management. Инвесторы обеспокоены вышедшей в пятницу статистикой по безработице в США, которая оказалась заметно слабее ожиданий рынков, что дало повод забеспокоиться о возможности рецессии. Так, безработица в стране в июле неожиданно поднялась до 4,3% с 4,1% в июне. В то же время американский миллиардер Уоррен Баффет, который в мире инвесторов для многих служит ориентиром, уже который месяц избавляется от акций и переводит свои активы в более безопасные краткосрочные инструменты, например в краткосрочные векселя министерства финансов США, которые сейчас более выгодные в связи с высокой ключевой ставкой. Под конец прошлой недели стало известно, что он продал около половины своей доли в компании Apple, акции которой на фоне этого в понедельник упали почти на 5%.

https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

https://ria.ru/20240805/dollar-1964077443.html

https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, япония, уоррен баффет, nikkei, apple, dow jones, nasdaq, s&p 500, в мире