https://ria.ru/20240806/rylsk-1964520505.html
Глава приграничного Рыльского района рассказал об обстановке в городе
Глава приграничного Рыльского района рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 06.08.2024
Глава приграничного Рыльского района рассказал об обстановке в городе
Глава администрация приграничного Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что в городе тихо, эвакуации нет. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:41
2024-08-06T21:41
2024-08-06T21:49
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
рыльск
суджанский район
общество
алексей смирнов (политик)
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Глава администрация приграничного Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что в городе тихо, эвакуации нет. "Пока эвакуации никакой нет, все спокойно. Люди смотрят новости, в Суджанском районе шума больше. У нас поспокойней. Пока все на местах", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос про обстановку в городе.Он добавил, что жители, обращающиеся в администрацию с просьбами об эвакуации, направляются в пункты временного размещения, расположенные за пределами Рыльского района.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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андрей белоусов, рыльск, суджанский район, общество, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, рыльский район, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Рыльск, Суджанский район, Общество, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Рыльский район, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава приграничного Рыльского района рассказал об обстановке в городе
Глава Рыльского района Белоусов: в городе тихо, эвакуации нет