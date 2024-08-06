https://ria.ru/20240806/rt-1964447110.html
RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей газетой Бахрейна
RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей газетой Бахрейна - РИА Новости, 06.08.2024
RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей газетой Бахрейна
Телеканал RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей ежедневной газетой Бахрейна Al Watan, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:43
2024-08-06T15:43
2024-08-06T15:43
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Телеканал RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей ежедневной газетой Бахрейна Al Watan, сообщается на сайте телеканала. "Подписание этого соглашения стало возможным в том числе благодаря крепким и тёплым отношениям России и Бахрейна... Мы начинаем сотрудничество с серии совместных тренингов по использованию искусственного интеллекта в журналистике для коллег из Al Watan", - приводятся слова руководителя телеканала RT Arabic Майи Манны. Генеральный директор Al Watan Моаз Адель Бусайба, в свою очередь, отметил, что основой сотрудничества является значимое место, занимаемое RT Arabic среди других международных СМИ. "Это станет отправной точкой для расширения горизонтов совместной работы бахрейнско-российских СМИ, тем более, что российская журналистика широко известна своей долгой историей профессионализма", - говорится в сообщении со ссылкой на Бусайбу. Ранее в декабре минувшего года RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы - "Студия Алжир" и "Мосты на Восток".
https://ria.ru/20240126/borrel-1923540106.html
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бахрейн, россия, rt arabic, в мире
Бахрейн, Россия, RT Arabic, В мире
RT Arabic подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей газетой Бахрейна
RT Arabic и газета Al Watan подписали меморандум о сотрудничестве