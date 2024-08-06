https://ria.ru/20240806/rossiya-1964457334.html

"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России

"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 06.08.2024

"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России

Роль России на мировой арене растет, в то время как Соединенным Штатам больше не доверяют как раньше, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:06

2024-08-06T16:06

2024-08-06T16:06

в мире

россия

китай

сша

центральное разведывательное управление (цру)

брикс

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роль России на мировой арене растет, в то время как Соединенным Штатам больше не доверяют как раньше, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, что позиция Соединенных Штатов ослабевает, а позиция России и Китая укрепляется", — отметил он.По словам эксперта, десять назад Соединенные Штаты были на высоте: их считали главным игроком в мировых делах. Теперь с появлением БРИКС поднимаются реальные вопросы о том, можно ли считать Вашингтон надежным экономическим союзником."И это, не говоря уже о политике. Тот факт, что, несмотря на всю помощь США Украине, она не преобладает против России, она терпит крупное поражение, так что вы знаете, все это приводит к тому, что Соединенные Штаты с их ограниченной властью все больше и больше злятся на другие страны", — резюмировал Джонсон.В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".Ранее в конце июля газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей написала, что Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место. Издание приводит данные за 2022 год. Москва поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964429186.html

https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html

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китай

сша

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в мире, россия, китай, сша, центральное разведывательное управление (цру), брикс