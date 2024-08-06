https://ria.ru/20240806/rosatom-1964470082.html

"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС

"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС - РИА Новости, 06.08.2024

"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС

Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:57

2024-08-06T16:57

2024-08-06T16:57

буркина-фасо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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УАГАДУГУ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в Буркина-Фасо, сообщил источник РИА-Новости, присутствовавший на встрече. "Атомная электростанция очень важна для нас, потому что мы считаем, что энергетика - это рычаг, с помощью которого страна может обрести реальный суверенитет в области энергетики", - процитировал министра источник. Представители "Росатома" во вторник 6 августа провели переговоры с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе и технической группой министерства. Встреча прошла в рамках проекта по строительству атомной электростанции в Буркина-Фасо. На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Буркина-Фасо Игорь Мартынов. "На данный момент для запуска проекта осталось два этапа. Это подписание соглашения и техническое предложение, которое будет сделано Российской Федерацией технической группе министерства энергетики Буркина-Фасо, и именно по завершению обсуждений будет определена площадка строительства", - процитировал министра источник.

https://ria.ru/20240703/mali-1957153098.html

https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html

буркина-фасо

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буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"