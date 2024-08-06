Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/rosatom-1964470082.html
"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС
"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС - РИА Новости, 06.08.2024
"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС
Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:57
2024-08-06T16:57
буркина-фасо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
УАГАДУГУ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в Буркина-Фасо, сообщил источник РИА-Новости, присутствовавший на встрече. "Атомная электростанция очень важна для нас, потому что мы считаем, что энергетика - это рычаг, с помощью которого страна может обрести реальный суверенитет в области энергетики", - процитировал министра источник. Представители "Росатома" во вторник 6 августа провели переговоры с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе и технической группой министерства. Встреча прошла в рамках проекта по строительству атомной электростанции в Буркина-Фасо. На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Буркина-Фасо Игорь Мартынов. "На данный момент для запуска проекта осталось два этапа. Это подписание соглашения и техническое предложение, которое будет сделано Российской Федерацией технической группе министерства энергетики Буркина-Фасо, и именно по завершению обсуждений будет определена площадка строительства", - процитировал министра источник.
https://ria.ru/20240703/mali-1957153098.html
https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Буркина-Фасо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо строительство АЭС

"Росатом" обсудил с министром энергетики Буркина-Фасо Зарбе строительство АЭС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
УАГАДУГУ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в Буркина-Фасо, сообщил источник РИА-Новости, присутствовавший на встрече.
«
"Атомная электростанция очень важна для нас, потому что мы считаем, что энергетика - это рычаг, с помощью которого страна может обрести реальный суверенитет в области энергетики", - процитировал министра источник.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности
3 июля, 16:20
Представители "Росатома" во вторник 6 августа провели переговоры с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе и технической группой министерства. Встреча прошла в рамках проекта по строительству атомной электростанции в Буркина-Фасо. На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Буркина-Фасо Игорь Мартынов.
«
"На данный момент для запуска проекта осталось два этапа. Это подписание соглашения и техническое предложение, которое будет сделано Российской Федерацией технической группе министерства энергетики Буркина-Фасо, и именно по завершению обсуждений будет определена площадка строительства", - процитировал министра источник.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
28 февраля, 13:59
 
Буркина-ФасоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала