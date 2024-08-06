https://ria.ru/20240806/rezervy-1964473650.html
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области
Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:08
2024-08-06T17:08
2024-08-06T17:15
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курская область
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары по формированиям ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области
Резервы ВС России выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области