Рейтинг@Mail.ru
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 06.08.2024 (обновлено: 17:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/rezervy-1964473650.html
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области
Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:08
2024-08-06T17:15
россия
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары по формированиям ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_e629dde44582c50d6a4e749b4815387a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области

Резервы ВС России выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары по формированиям ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области
"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала