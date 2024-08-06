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РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом - РИА Новости, 06.08.2024
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14:08 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/rets-1964406141.html
РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом
РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом - РИА Новости, 06.08.2024
РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом
Отечественная продукция и бренд "Сделано в России" становятся знаком доверия и качества для иностранных потребителей, рассказала старший управляющий директор по РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:08
2024-08-06T14:08
экономика
технологии
россия
китай
пекин
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественная продукция и бренд "Сделано в России" становятся знаком доверия и качества для иностранных потребителей, рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан в ходе 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 6 августа в Пекине."Так, в 2024 году в рамках реализации программы продвижения "Сделано в России" Российскому экспортному центру удалось придать новый импульс диалогу между Россией и Китаем", - отметила Ан.По ее словам, бренд "Сделано в России" и одноименная программа продвижения, которую РЭЦ активно развивает, позволяют повысить узнаваемость российской продукции на перспективных внешних рынках как среди представителей бизнеса, так и среди конечных потребителей.В 2024 году, в Год культуры России и Китая, РЭЦ в партнерстве с правительствами провинций КНР запустил инновационный формат продвижения, ориентированный на рынок Поднебесной - серию фестивалей-ярмарок российской продукции "Сделано в России", которые сопровождаются масштабными промоакциями в социальных сетях."Мы соединяем экспорт и "мягкую силу", богатство наших традиций, чтобы укрепить образ России и отечественной продукции среди зарубежной аудитории, повысить лояльность ко всему российскому и стимулировать спрос на нашу продукцию и решения. Продвигая бренд "Сделано в России" в Китае, мы всегда комплексно подходим к дизайну впечатлений потребителя, поэтому насыщаем традиционные деловые мероприятия неформальными активностями: обширной культурной программой и спортивными играми", - подчеркнула Ан.По итогам двух фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, в ходе которых более 120 компаний представили свою продукцию потенциальным партнерам и покупателям, удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 400 миллионов рублей, а также провести более 600 деловых встреч с крупнейшими торговыми организациями.Чтобы присоединиться к программе продвижения под брендом "Сделано в России", компании получают бесплатный одноименный сертификат. Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.Узнать подробности о сертификате и программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html
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экономика, технологии, россия, китай, пекин, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Пекин, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ Made in Russia
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественная продукция и бренд "Сделано в России" становятся знаком доверия и качества для иностранных потребителей, рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан в ходе 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 6 августа в Пекине.
«
"Так, в 2024 году в рамках реализации программы продвижения "Сделано в России" Российскому экспортному центру удалось придать новый импульс диалогу между Россией и Китаем", - отметила Ан.
По ее словам, бренд "Сделано в России" и одноименная программа продвижения, которую РЭЦ активно развивает, позволяют повысить узнаваемость российской продукции на перспективных внешних рынках как среди представителей бизнеса, так и среди конечных потребителей.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
23 июля, 17:38
В 2024 году, в Год культуры России и Китая, РЭЦ в партнерстве с правительствами провинций КНР запустил инновационный формат продвижения, ориентированный на рынок Поднебесной - серию фестивалей-ярмарок российской продукции "Сделано в России", которые сопровождаются масштабными промоакциями в социальных сетях.
«
"Мы соединяем экспорт и "мягкую силу", богатство наших традиций, чтобы укрепить образ России и отечественной продукции среди зарубежной аудитории, повысить лояльность ко всему российскому и стимулировать спрос на нашу продукцию и решения. Продвигая бренд "Сделано в России" в Китае, мы всегда комплексно подходим к дизайну впечатлений потребителя, поэтому насыщаем традиционные деловые мероприятия неформальными активностями: обширной культурной программой и спортивными играми", - подчеркнула Ан.
По итогам двух фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, в ходе которых более 120 компаний представили свою продукцию потенциальным партнерам и покупателям, удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 400 миллионов рублей, а также провести более 600 деловых встреч с крупнейшими торговыми организациями.
Чтобы присоединиться к программе продвижения под брендом "Сделано в России", компании получают бесплатный одноименный сертификат. Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.
Узнать подробности о сертификате и программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России"
25 июля, 11:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияКитайПекинЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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