РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественная продукция и бренд "Сделано в России" становятся знаком доверия и качества для иностранных потребителей, рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан в ходе 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 6 августа в Пекине.
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"Так, в 2024 году в рамках реализации программы продвижения "Сделано в России" Российскому экспортному центру удалось придать новый импульс диалогу между Россией и Китаем", - отметила Ан.
По ее словам, бренд "Сделано в России" и одноименная программа продвижения, которую РЭЦ активно развивает, позволяют повысить узнаваемость российской продукции на перспективных внешних рынках как среди представителей бизнеса, так и среди конечных потребителей.
В 2024 году, в Год культуры России и Китая, РЭЦ в партнерстве с правительствами провинций КНР запустил инновационный формат продвижения, ориентированный на рынок Поднебесной - серию фестивалей-ярмарок российской продукции "Сделано в России", которые сопровождаются масштабными промоакциями в социальных сетях.
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"Мы соединяем экспорт и "мягкую силу", богатство наших традиций, чтобы укрепить образ России и отечественной продукции среди зарубежной аудитории, повысить лояльность ко всему российскому и стимулировать спрос на нашу продукцию и решения. Продвигая бренд "Сделано в России" в Китае, мы всегда комплексно подходим к дизайну впечатлений потребителя, поэтому насыщаем традиционные деловые мероприятия неформальными активностями: обширной культурной программой и спортивными играми", - подчеркнула Ан.
По итогам двух фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, в ходе которых более 120 компаний представили свою продукцию потенциальным партнерам и покупателям, удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 400 миллионов рублей, а также провести более 600 деловых встреч с крупнейшими торговыми организациями.
Чтобы присоединиться к программе продвижения под брендом "Сделано в России", компании получают бесплатный одноименный сертификат. Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.
Узнать подробности о сертификате и программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.