https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html

В кубанской станице с населением 5 тысяч человек отремонтируют дом культуры

В кубанской станице с населением 5 тысяч человек отремонтируют дом культуры - РИА Новости, 06.08.2024

В кубанской станице с населением 5 тысяч человек отремонтируют дом культуры

Дом культуры отремонтируют в кубанской станице Кисляковской, где проживает 5 тысяч человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:53

2024-08-06T23:53

2024-08-06T23:53

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

кущевский район

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Дом культуры отремонтируют в кубанской станице Кисляковской, где проживает 5 тысяч человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с активом Кущевского района. Уточняется, что к губернатору обратился житель станицы Кисляковской с просьбой помочь обновить спортзал в здании местного дома культуры. По его словам, сейчас там невозможно тренироваться, так как помещение находится в аварийном состоянии. "В станице Кисляковской живут более 5 тысяч человек, многие жители активно занимаются спортом. У людей должна быть возможность тренироваться в нормальных условиях. Однако нужно не только отремонтировать одно помещение в здании, а выполнить работы комплексно – привести в порядок весь дом культуры. В этом году необходимо подготовить проектную документацию, средства на проведение капремонта выделим из бюджета уже в следующем году", - предает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор поручил главе района Илье Гузеву разработать проект капремонта всего здания.

https://ria.ru/20240726/gubernator-1962129651.html

краснодарский край

кущевский район

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вениамин кондратьев, краснодарский край, кущевский район