Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 06.08.2024 (обновлено: 20:56 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/razvozhaev-1964509478.html
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:19
2024-08-06T20:56
севастополь
михаил развожаев
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964511095_0:31:893:533_1920x0_80_0_0_87ec07e7c2cc8f40f3829d9b0006b39f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова."Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — написал он.Горлова назначили исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале прошлого года. Он курировал вопросы ЖКХ, энергетики, охраны окружающей среды. Ранее возглавлял департамент городского хозяйства.
https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964511095_97:0:885:591_1920x0_80_0_0_79a5b69b685a8d5049aa94e827ef359d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, россия, политика
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Политика
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя

Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за коррупцию

© Фото : Правительство СевастополяЕвгений Горлов
Евгений Горлов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Правительство Севастополя
Евгений Горлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова.
"Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — написал он.
Горлова назначили исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале прошлого года. Он курировал вопросы ЖКХ, энергетики, охраны окружающей среды. Ранее возглавлял департамент городского хозяйства.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году
Вчера, 16:56
 
СевастопольМихаил РазвожаевРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала