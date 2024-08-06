https://ria.ru/20240806/razvozhaev-1964509478.html

Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя

Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя - РИА Новости, 06.08.2024

Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:19

2024-08-06T20:19

2024-08-06T20:56

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова."Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — написал он.Горлова назначили исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале прошлого года. Он курировал вопросы ЖКХ, энергетики, охраны окружающей среды. Ранее возглавлял департамент городского хозяйства.

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

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севастополь, михаил развожаев, россия, политика