https://ria.ru/20240806/razvozhaev-1964509478.html
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:19
2024-08-06T20:19
2024-08-06T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова."Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — написал он.Горлова назначили исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале прошлого года. Он курировал вопросы ЖКХ, энергетики, охраны окружающей среды. Ранее возглавлял департамент городского хозяйства.
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севастополь, михаил развожаев, россия, политика
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Политика
Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя
Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за коррупцию