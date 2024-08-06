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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 06.08.2024 (обновлено: 08:59 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pvo-1964310978.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями - РИА Новости, 06.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:18
2024-08-06T08:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьБелгородская область
 
 
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