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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями - РИА Новости, 06.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:18
2024-08-06T07:18
2024-08-06T08:59
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над двумя областями
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над Курской и Белгородской областями