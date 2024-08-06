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В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два реактивных БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:13
2024-08-06T06:13
2024-08-06T06:14
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два реактивных БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили два реактивных беспилотника ВСУ