https://ria.ru/20240806/putin-1964401570.html
Правительство будет чаще предоставлять статистику по российским семьям
Правительство будет чаще предоставлять статистику по российским семьям - РИА Новости, 06.08.2024
Правительство будет чаще предоставлять статистику по российским семьям
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть увеличение частоты предоставления статистики по субъектам РФ для мониторинга достижения целевых... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
россия
владимир путин
михаил мишустин
станислав воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть увеличение частоты предоставления статистики по субъектам РФ для мониторинга достижения целевых показателей нацпроектов по семье и продолжительности жизни. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета РФ и по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"... в целях оперативного мониторинга достижения целевых показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" обеспечить актуализацию статистического инструментария, предусмотрев в том числе увеличение частоты представления статистической информации и репрезентативность в рамках субъектов РФ", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
https://ria.ru/20240806/semya-1964368698.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Станислав Воскресенский
Правительство будет чаще предоставлять статистику по российским семьям
Путин поручил увеличить число статданных для мониторинга нацпроектов по семье