https://ria.ru/20240806/putin-1964400913.html

В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости

В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости - РИА Новости, 06.08.2024

В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:55

2024-08-06T13:55

2024-08-06T13:55

россия

ивановская область

владимир путин

михаил мишустин

станислав воскресенский

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" при разработке национальных проектов обеспечить проведение анализа каждого национального проекта на наличие в нем мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, при необходимости включить в национальные проекты соответствующие мероприятия и показатели, характеризующие их выполнение", - говорится в документе. Также отмечается, что при этом следует обратить особое внимание на реализацию в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года находился ниже среднероссийского уровня, мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на повышение рождаемости, с учетом региональных особенностей таких субъектов РФ. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.

https://ria.ru/20240806/putin-1964381085.html

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россия

ивановская область

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россия, ивановская область, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский