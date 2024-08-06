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В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости - РИА Новости, 06.08.2024
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13:55 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964400913.html
В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости
В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости - РИА Новости, 06.08.2024
В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:55
2024-08-06T13:55
россия
ивановская область
владимир путин
михаил мишустин
станислав воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" при разработке национальных проектов обеспечить проведение анализа каждого национального проекта на наличие в нем мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, при необходимости включить в национальные проекты соответствующие мероприятия и показатели, характеризующие их выполнение", - говорится в документе. Также отмечается, что при этом следует обратить особое внимание на реализацию в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года находился ниже среднероссийского уровня, мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на повышение рождаемости, с учетом региональных особенностей таких субъектов РФ. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
https://ria.ru/20240806/putin-1964381085.html
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россия, ивановская область, владимир путин, михаил мишустин, станислав воскресенский
Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Станислав Воскресенский
В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия, повышающие рождаемость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" при разработке национальных проектов обеспечить проведение анализа каждого национального проекта на наличие в нем мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, при необходимости включить в национальные проекты соответствующие мероприятия и показатели, характеризующие их выполнение", - говорится в документе.
Младенцы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов
Вчера, 12:54
Также отмечается, что при этом следует обратить особое внимание на реализацию в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года находился ниже среднероссийского уровня, мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на повышение рождаемости, с учетом региональных особенностей таких субъектов РФ.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Правительство может включить создание семейных МФЦ в нацпроект "Семья"
Вчера, 12:18
 
РоссияИвановская областьВладимир ПутинМихаил МишустинСтанислав Воскресенский
 
 
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