В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости
Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия, повышающие рождаемость
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости включить в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" при разработке национальных проектов обеспечить проведение анализа каждого национального проекта на наличие в нем мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, при необходимости включить в национальные проекты соответствующие мероприятия и показатели, характеризующие их выполнение", - говорится в документе.
Также отмечается, что при этом следует обратить особое внимание на реализацию в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года находился ниже среднероссийского уровня, мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на повышение рождаемости, с учетом региональных особенностей таких субъектов РФ.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.