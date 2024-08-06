https://ria.ru/20240806/putin-1964399519.html

Путин поручил стимулировать инвестиции регионов в очистные сооружения

Путин поручил стимулировать инвестиции регионов в очистные сооружения - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил стимулировать инвестиции регионов в очистные сооружения

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать меры по стимулированию инвестиций регионов в модернизацию очистных сооружений,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:51

2024-08-06T13:51

2024-08-06T13:51

экономика

жкх

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать меры по стимулированию инвестиций регионов в модернизацию очистных сооружений, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие"... разработать меры по стимулированию инвестиций субъектов Российской Федерации в модернизацию очистных сооружений", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. При разработке этих мер должно быть предусмотрено внедрение инструментов льготного финансирования, включая программы льготного лизинга, для приобретения малых очистных сооружений водоочистки и канализации в рамках региональных госпрограмм реконструкции очистных сооружений. Это поручение должно быть исполнено в срок до 1 октября. Кроме того, Путин поручил "обеспечить комплексное рассмотрение вопроса о применении санкций в отношении муниципальных и региональных организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения, которые не обеспечивают нормативную очистку сточных вод в период проведения работ по их реконструкции и капитальному ремонту". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря.

https://realty.ria.ru/20240806/regiony-1964364449.html

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экономика, жкх, россия, владимир путин