https://ria.ru/20240806/putin-1964391964.html

В нацпроекты в приоритетном порядке включат развитие инфраструктуры

В нацпроекты в приоритетном порядке включат развитие инфраструктуры - РИА Новости, 06.08.2024

В нацпроекты в приоритетном порядке включат развитие инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин поручил в приоритетном порядке включать в нацпроекты мероприятия по развитию инфраструктуры в опорных населенных пунктах, сообщается РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:24

2024-08-06T13:24

2024-08-06T13:24

россия

владимир путин

"дом.рф"

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в приоритетном порядке включать в нацпроекты мероприятия по развитию инфраструктуры в опорных населенных пунктах, сообщается на сайте Кремля. "При формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" в целях улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году обеспечить приоритетное включение в национальные проекты мероприятий по развитию в этих населенных пунктах социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры", - поручил президент правительству и комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни". Также глава государства дал кабмину поручение утвердить методику расчета показателя качества среды для жизни в опорных населенных пунктах. Кабмину поручено определить механизм координации работы с исполнительными органами субъектов РФ, ВЭБ.РФ и "Дом.РФ" по учету типовых показателей развития опорных населенных пунктов, а также систему оценки достижения органами местного самоуправления опорных населенных пунктов целевых значений типовых показателей развития и поощрения за наиболее значимые достижения. Кроме того, Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета, с участием ВЭБ.РФ, "ДОМ.РФ" и экспертного сообщества разработать и утвердить типовые показатели развития опорных населенных пунктов с населением менее 250 тысяч человек, для которых не планируется разработка мастер-планов до 2030 года.

https://ria.ru/20240806/molodezh-1964391614.html

https://ria.ru/20240806/semya-1964368698.html

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россия, владимир путин, "дом.рф"