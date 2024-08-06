https://ria.ru/20240806/putin-1964381085.html
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:54
2024-08-06T12:54
2024-08-06T15:22
россия
владимир путин
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татьяна голикова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос включения показателя "суммарный коэффициент рождаемости" в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности исполнительных органов субъектов", — говорится в тексте.Глава государства также поручил при необходимости внести в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Прежде всего речь идет о субъектах, где суммарный коэффициент по итогам прошлого года был ниже среднероссийского уровня.Эти документы вошли в перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития.Ранее с предложением включить уровень рождаемости в оценку высших должностных лиц регионов выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это покажет, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.В начале мая Путин подписал указ, согласно которому суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036 году. Отмечается, что выполнение этих показателей характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".
https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html
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россия, владимир путин, политика, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Политика, Татьяна Голикова
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов
Путин предложил включить показатели рождаемости в оценку работы губернаторов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте
Кремля.
"Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос включения показателя "суммарный коэффициент рождаемости" в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности исполнительных органов субъектов", — говорится в тексте.
Глава государства также поручил при необходимости внести в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Прежде всего речь идет о субъектах, где суммарный коэффициент по итогам прошлого года был ниже среднероссийского уровня.
Эти документы вошли в перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития.
Ранее с предложением включить уровень рождаемости в оценку высших должностных лиц регионов выступила вице-премьер Татьяна Голикова
. По ее словам, это покажет, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.
В начале мая Путин подписал указ, согласно которому суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036 году. Отмечается, что выполнение этих показателей характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".