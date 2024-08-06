https://ria.ru/20240806/putin-1964381085.html

Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов

Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:54

2024-08-06T12:54

2024-08-06T15:22

россия

владимир путин

политика

татьяна голикова

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос включения показателя "суммарный коэффициент рождаемости" в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности исполнительных органов субъектов", — говорится в тексте.Глава государства также поручил при необходимости внести в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Прежде всего речь идет о субъектах, где суммарный коэффициент по итогам прошлого года был ниже среднероссийского уровня.Эти документы вошли в перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития.Ранее с предложением включить уровень рождаемости в оценку высших должностных лиц регионов выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это покажет, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.В начале мая Путин подписал указ, согласно которому суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036 году. Отмечается, что выполнение этих показателей характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html

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россия, владимир путин, политика, татьяна голикова