https://ria.ru/20240806/putin-1964378857.html
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать формирование федерального проекта "Россия в мире", направленного на продвижение традиционных... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:46
2024-08-06T12:46
2024-08-06T12:46
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944520457_0:7:1612:914_1920x0_80_0_0_444819eee13c3bcb4dbca40a0022ba1f.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать формирование федерального проекта "Россия в мире", направленного на продвижение традиционных российских ценностей за рубежом и развитие международного молодежного сотрудничества. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Проработать вопросы, касающиеся формирования федерального проекта "Россия в мире", направленного на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовнонравственных ценностей за рубежом, на сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за его исполнение определены правительство РФ совместно с комиссией Госсовета. В рамках реализации федерального проекта предполагается проведение олимпиад и конкурсов в целях привлечения иностранных граждан, реализация программы стажировок "Летний/зимний университет", предоставление грантов для обучения и трудоустройства, расширение программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ, увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов. Кроме того, в федпроект включено проведение международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи. Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о формировании и реализации федерального проекта "Университеты для поколения лидеров", в который будут включены мероприятия, "обеспечивающие создание молодежных лабораторий, ежегодное проведение Конгресса молодых ученых, привлечение ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом".
https://ria.ru/20240727/orban-1962404383.html
https://ria.ru/20240723/lavrov-1961448236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944520457_193:0:1420:920_1920x0_80_0_0_717624db536df23e9522b9ce182e7e7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей в мире
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать формирование федерального проекта "Россия в мире", направленного на продвижение традиционных российских ценностей за рубежом и развитие международного молодежного сотрудничества.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля.
"Проработать вопросы, касающиеся формирования федерального проекта "Россия в мире", направленного на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовнонравственных ценностей за рубежом, на сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за его исполнение определены правительство РФ совместно с комиссией Госсовета.
В рамках реализации федерального проекта предполагается проведение олимпиад и конкурсов в целях привлечения иностранных граждан, реализация программы стажировок "Летний/зимний университет", предоставление грантов для обучения и трудоустройства, расширение программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ, увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов. Кроме того, в федпроект включено проведение международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи.
Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о формировании и реализации федерального проекта "Университеты для поколения лидеров", в который будут включены мероприятия, "обеспечивающие создание молодежных лабораторий, ежегодное проведение Конгресса молодых ученых, привлечение ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом".