https://ria.ru/20240806/putin-1964378857.html

Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей

Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать формирование федерального проекта "Россия в мире", направленного на продвижение традиционных... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:46

2024-08-06T12:46

2024-08-06T12:46

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать формирование федерального проекта "Россия в мире", направленного на продвижение традиционных российских ценностей за рубежом и развитие международного молодежного сотрудничества. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Проработать вопросы, касающиеся формирования федерального проекта "Россия в мире", направленного на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно­нравственных ценностей за рубежом, на сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за его исполнение определены правительство РФ совместно с комиссией Госсовета. В рамках реализации федерального проекта предполагается проведение олимпиад и конкурсов в целях привлечения иностранных граждан, реализация программы стажировок "Летний/зимний университет", предоставление грантов для обучения и трудоустройства, расширение программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ, увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов. Кроме того, в федпроект включено проведение международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи. Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о формировании и реализации федерального проекта "Университеты для поколения лидеров", в который будут включены мероприятия, "обеспечивающие создание молодежных лабораторий, ежегодное проведение Конгресса молодых ученых, привлечение ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом".

https://ria.ru/20240727/orban-1962404383.html

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россия, владимир путин, общество