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Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года - РИА Новости, 06.08.2024
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12:02 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964363408.html
Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года
Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года - РИА Новости, 06.08.2024
Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года механизм распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, соответствующие поручения... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:02
2024-08-06T12:02
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года механизм распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации… принять решение по продлению до 2030 года механизма распределения доходов от акцизов на производимые на территории Российской Федерации автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предполагающего зачисление 25,1% соответствующих доходов в федеральный бюджет и 74,9% - в бюджеты субъектов Российской Федерации, при этом 25,1% доходов через Федеральный дорожный фонд направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 сентября.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года

Путин поручил продлить до 2030 схему распределения доходов от акцизов на нефть

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года механизм распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… принять решение по продлению до 2030 года механизма распределения доходов от акцизов на производимые на территории Российской Федерации автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предполагающего зачисление 25,1% соответствующих доходов в федеральный бюджет и 74,9% - в бюджеты субъектов Российской Федерации, при этом 25,1% доходов через Федеральный дорожный фонд направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 сентября.
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